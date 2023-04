Higinio Martínez confía en la preparación de Delfina Gómez rumbo al debate

Delfina Gómez Álvarez, candidata a la gubernatura del Estado de México, está lista para sostener su primer debate político con su homóloga, Alejandra del Moral Vela, ejercicio del que se espera no haya denostaciones ni “golpes bajos”, por parte de la priista, coincidieron el delegado especial de Morena para el Proceso Electoral del Estado de México, Higinio Martínez Miranda y la presidenta estatal morenista, Martha Guerrero Sánchez.

A cuatro días para que en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se desarrolle el primer debate en punto de las 20:00 horas, el senador de la república con licencia, reiteró que la maestra está lista para cumplir con el encuentro.

“Hay que afinar sobre los temas y la dinámica del evento. No vemos mucho problema pues es un debate, es un contraste de propuestas e ideas y a eso va la maestra Delfina. La maestra Delfina está preparada para debatir, hoy, que es un mano a mano, vamos a decir, entre dos mujeres, ella espera, porque lo ha comentado, una actuación correcta, propia de una mujer que dice que no va a golpear en la campaña, que no va a atacar, pues eso esperamos de ella, que muestre sus propuestas la candidata del PRI y la maestra Delfina hará lo suyo”, manifestó Martínez Miranda.