"Estamos listos", recalca Delfina acudir al debate del 20 de abril

Delfina Gómez Álvarez aseguró que participará en el debate electoral del próximo 20 de abril y recalcó que ella no tiene miedo para someterse a ese encuentro con su contrincante Alejandra Del Moral. "No es miedo, no es nada, que no se nos pongan nerviosos, claro que ya estamos listos. El debate es bueno, para que se conozca las propuestas, escuchar a quienes están interesados”, dijo.

"Soy disciplinada y sé también cumplir"

Por segundo día consecutivo y ante las presuntas acusaciones de evadir este encuentro, la aspirante de la coalición Morena-PT-PVEM, insistió en qué es una persona disciplinada y preparada para esa cita. "Soy disciplinada y sé también cumplir y claro que vamos al debate y no hay ningún problema”, destacó la morenista, quien insistió que aún prefería seguir en campaña que acudir a este foro organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Mario Delgado, aplaudió la asistencia de su candidata y destacó que ella será quien "repruebe" a su contrincante. | Foto: Especial

La aspirante señaló que el próximo jueves tenía programado visitar cuatro municipios mexiquenses, en uno de ellos había organizado una reunión con mujeres de la localidad por lo que se está reagendando espacio para lo que resta de campaña. En el encuentro, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aplaudió la asistencia de su candidata y destacó que ella será quien "repruebe" a su contrincante, quien en estos últimos acusó de tener miedo de medirse en el debate. "Yo estoy seguro de que la maestra va a reprobar a quien está tratando de engañar al pueblo, porque la maestra va a reprobar la corrupción”, dijo.

