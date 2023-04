Delfina Gómez sobre debate: "Miedo sería que me abuchearan"

Delfina Gómez Alvarez, candidata de la coalición Morena-PT-PVEM, al gobierno del Estado de México, aseguró que la propuesta de aplazar el primer debate a las elecciones estatales es por cuestiones de agenda y no por miedo. “Miedo sería caminar ahorita y que la gente abucheara, eso sería miedo, miedo no sería responderles, miedo sería no mirarlos a los ojos y decirles aquí estamos, entonces es cuestión de agenda”. Tras culminar su mitin en este municipio del sur mexiquense, la docente aseguró que su equipo de campaña ya tiene marcada su agenda y están comprometidos con la población para ser visitada a sus actos proselitistas.

“Tantos años sin ser escuchados, obviamente lo que quieren es ser escuchados”

“Yo creo que lo que estamos pidiendo es nada más que reagenden sobre todo porque ya tenemos ahora sí que nuestra agenda y si ustedes ahorita observan pues es muy difícil que la gente ahora esta preparada y la dejemos plantada como dicen por ahí”, aseguró. Al recordar que su equipo de campaña pide la reprogramación del debate al 28 de abril, la aspirante morenista aseguró que es necesario escuchar a la población en su gira por el Estado de México por lo que pidió su reprogramación. “Tantos años sin ser escuchados, obviamente lo que quieren es ser escuchados, lo que quieren es que sean tomados en cuenta, a veces con una foto se les da la atención y a veces nos falta tiempo para atender a la gente como ellos merecen”, afirmó.

“Yo creo que lo que estamos pidiendo es nada más que reagenden sobre todo porque ya tenemos ahora sí que nuestra agenda" destacó la candidata por Morena. | Foto: Especial

“No hay ningún miedo”

El delegado especial de Morena en el Edomex, Higinio Martínez, rechazó que la candidata no busque debatir con Alejandra Del Moral, ni que tenga miedo a participar en este ejercicio democrático. En el mitin realizado en este municipio, el senador con licencia afirmó que la contrincante de Delfina Gómez no será quien defina las fechas de los debates, pues destacó que ella no será quien decida la programación.

“No hay ningún miedo, nada más que no es la que va perdiendo la que pone las reglas”, aseguró Martínez pese a que el debate es organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

