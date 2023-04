Alejandra Del Moral ofrece ser una "gobernadora mazahua" y propone ayuda social

La zona mazahua, al norte del Estado de México, fue recorrida por la candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, quien ofreció ser una “gobernadora mazahua” y por ello reiteró propuestas de ayuda social, de desempleo, impulso al turismo, fortalecer el campo y obras.



La priista comenzó su jornada intensa de su día 13 de campaña por dicha región, al visitar primero San José Rincón y posteriormente trasladarse a El Oro y en un tercer punto en San Felipe del Progreso.



“En el pasado ustedes me han recibido con los brazos abiertos, con su corazón, me han extendido su amistad, su cariño, me han abierto las puertas de su familia, es más me han entregado el bastón de mando y eso nos une a ustedes y a mi toda la vida, y hoy correspondo…y si me permiten que tengan ustedes una gobernadora mazahua, que Alejandra Del Moral sea una más de ustedes”, expresó.

Alejandra Del Moral incia su día 13 de campaña

FOTO: Especial

Del Moral Vela destacó sus promesas de campaña en materia social, por lo que retomó el Salario Familiar que, indicó, vendrá a ampliar al Salario Rosa, al no sólo apoyar a más mujeres, sino a hombres, jóvenes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.



Resaltó que este programa tiene la intención de fortalecer a las familias, porque si a ellas les va bien, también a la entidad mexiquense. Recordó que las mujeres destinan 90 centavos de cada peso a sus familiares.



La abandera aliancista explicó que impulsará también el seguro de desempleo, que brindará un apoyo y capacitación a los mexiquenses que perdieron su trabajo mientras consiguen otro.



Del Moral Vela destacó que impulsará el campo mexiquense y de la región norte, al fortalecer la entrega de fertilizantes y semilla mejorada, así como la creación de bordos para la captación de agua.

Alejandra Del Moral destacó sus propuestas en materia de atención social

FOTO: Especial





Para San José del Rincón, comprometió hacer realidad el destino ecoturístico de la Mariposa Monarca de La Mesa- Chincua, en tanto para El Oro seguir impulsar su imagen y consolidarla como el corazón turístico del territorio mexiquense.



Y para San Felipe del Progreso, anunció la construcción de la Casa de los Pueblos Originarios y reforzar la Universidad Intercultural, así como modernizar el Hospital General, y rehabilitar diversas carreteras que conecta con otras demarcaciones.



Además, para las tres localidades ofreció diversas obras para las comunidades en materia de salud y abastecimiento del agua. Alejandra Del Moral también recorrió Jocotitlán e Ixtlahuaca, donde cerró su jornada del sábado.

SIGUE LEYENDO:

Morena y la oposición chocan en el Senado y “alejan” nombramiento de comisionados del INAI

Alejandra Del Moral: "En la calle la verdadera encuesta y ahí se gana la elección"

Alejandra del Moral, del secuestro que marcó su vida a su lado desconocido: "Lloro, me despeino, soy un huracán"