AMLO llama a cerrar filas con el ganador de la encuesta en Morena para 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a cerrar filas con quien gane la encuesta de Morena con miras a 2024 para que triunfe su movimiento y siga la transformación. Destacó que será el pueblo el que decidirá entre las denominadas “corcholatas”

Manifestó que hay cuadros para el revelo generacional, además de que se deja blindados los avances para que no haya un retroceso como con la pensión de los adultos mayores que ya está en la Constitución, “está blindado, todo bien amarrado”.

“Hay relevo generacional, cualquiera de los que están hombres o mujeres cualquiera, cualquiera es una garantía de que va a haber continuidad con cambio ¿y quién va a decidir? ustedes también porque va a haber una encuesta, no va a haber dedazo, no va haber imposición”, aseveró.

“Va a ser el pueblo el que va a decidir y una vez que se haga la encuesta y que la gente decida, que diga este o está, es la que debe darle continuidad a la transformación, ya cerramos filas y vámonos todos juntos para volver a triunfar, para que siga adelante la transformación de la vida pública de México”, subrayó.

Durante la supervisión del Programa Nacional de Caminos de Mano de Obra en San Pedro Coxcaltepec y Santiago Huauclilla, el presidente dijo que se trabajará para tener la presa que solicitan los habitantes,

Acompañado del gobernador Salomón Jara e integrantes del gabinete federal, López Obrador les hizo una aclaración.

“No estén pensando en una obra muy grande porque si no, no nos va a dar tiempo, y nos vamos a descompletar. Pero sí lo que necesitan, ya me imagino lo que están proponiendo, sí va a alcanzar el presupuesto y el tiempo para tenerla antes de que termine la presidencia, ver si es posible con el apoyo del pueblo”, afirmó.