Claudia Sheinbaum llama a la unidad entre corcholatas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió unidad a los aspirantes a representar a Morena en la boleta presidencial para 2024.

Tras responder a las afirmaciones del canciller Marcelo Ebrard, quien aseguró que existe una desigualdad estructural para contender por la candidatura del partido, la mandataria aseguró que no entrará en debates, pues es una forma de fortalecer a los adversarios.

“Lo único que ocurre cuando entre nosotros entramos en un debate es que le damos fuerza a los adversarios. Yo confío en nuestro partido, sé que se van a hacer bien las cosas. Y no voy a entrar en un debate porque no creo que nos ayude”, detalló en conferencia de prensa.

Explicó que es falso que se esté utilizando algún recurso público para hacer promoción a su nombre e indicó que los 200 millones de pesos que se invierten en publicidad son para que se conozcan las estrategias, programas y recursos que hay en la Ciudad de México.

"No voy a entrar en un debate porque no creo que nos ayude" comentó la jefa de gobierno

Créditos: Cuartoscuro

Se invitó a la unidad

“Es falso que se esté utilizando algún recurso público en cualquier promoción, es ilegal, siempre hemos estado en contra de eso, y no lo vamos a hacer. Este año tenemos, además, para que ustedes conozcan, 200 millones de pesos que tienen que ver para toda la promoción, publicidad del gobierno de la Ciudad, eso es lo que está establecido para este año, entonces para que se conozca”, destacó.

Por ello, invitó a los demás aspirantes a ser seleccionados en la encuesta de Morena a trabajar en la unidad por encima de todo y crear lazos fuertes para beneficiar al partido en lugar a de a la oposición.

“Mi mayor respeto a todos los que están participando y un llamado siempre a la unidad (…) Este no es un proyecto personal, este es un asunto de un proyecto político de transformación, lo que todos queremos, que somos parte de este movimiento, es que continúe la transformación, que no haya regresiones, que no haya marcha atrás. Y por esa razón, lo más importante es el debate de los proyectos de nación, no el debate sobre temas que considero que son menores”, enfatizó.

