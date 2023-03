Claudia Sheinbaum acude a XV Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió como invitada de honor al XV Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana, donde habló sobre la importancia de transformar la realidad mexicana a través de estrategias que mejoren la movilidad y la calidad de vida de las personas.

Frente a los más de cinco mil asistentes, la mandataria capitalina presentó algunos avances en materia de movilidad que se han alcanzado durante su administración, tales como la construcción del Cablebús en zonas donde había poca conectividad, lo que ayuda a realizar los traslados en menos tiempo y a precios más accesibles.

Al respecto, recordó que el sistema Cablebús Línea 2 que fue inaugurado en 2021 y corre de Santa Martha a Constitución de 1917, beneficia económica y socialmente a más de 168 mil habitantes.

Tras la participación de la jefa de gobierno, las autoridades del instituto agradecieron sus palabras Foto: Especial

Además, hizo hincapié en que el proyecto del Cablebús no solamente es una inversión de transporte público masivo, moderno, innovador y no contaminante, sino que es un proyecto que disminuye desigualdades, que dignifica a la población que históricamente no había sido vista y promueve el progreso con justicia, que brinda bienestar.

Detalló que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se inspiraron en el Mini Teleférico de la Paz, Bolivia y actualmente ya hay entidades como Michoacán que buscan colaborar con la CDMX para replicar el proyecto.

Tras la participación de la jefa de gobierno, las autoridades del instituto agradecieron sus palabras y reconocieron su labor a favor de la juventud mexicana.

“El día de hoy, nos entusiasmó contar con la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quién nos compartió un emotivo discurso, que sin duda inspiró a más de uno de nuestros jóvenes” destacó la Universidad Panamericana a través de sus redes sociales.

En tanto, la mandataria capitalina también agradeció la invitación al foro y destacó su participación en el mismo.

“Invitada por la sociedad de alumnos al XV Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana, hablé de la importancia de transformar la realidad en la que vivimos, pero nunca pasando por cancelar el bienestar de los demás”, indicó la mandataria en su cuenta de Twitter.

