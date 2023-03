AMLO: "Hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas"

Ante un zócalo lleno por la celebración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció este sábado que aun cuando la oposición ya se reagrupó, tal como lo hicieron en tiempos de Lázaro Cárdenas, no regresarán al gobierno “los oligarcas”.

Por ello, el mandatario convocó a los integrantes de la 4T a “mantenerse unidos” y dijo a sus simpatizantes que la persona que sea elegida candidato o candidata presidencial de su movimiento para competir en 2024 garantiza que está “asegurada la continuidad con cambio. No hay nada que temer”.

“Recordemos que el triunfo de la reacción, como decía Juárez, ‘es moralmente imposible’. Estamos constatando que la idea de exaltar el humanismo mexicano es eléctrica y está llegando a la conciencia de millones de personas, en eso baso mi optimismo, y aun cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla sostengo que hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas”, dijo.

"Estoy convencido de que seguiremos contando con el apoyo del pueblo"

FOTO: Especial

Durante su discurso, frente a su gabinete, gobernadores, legisladores y entre ellos las llamadas “corcholatas” de Morena para el 2024, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, López Obrador los llamó a mantenerse unidos.

“Estoy convencido de que seguiremos contando con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa en la transformación del país; también estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación.

“Está asegurada la continuidad con cambio, no hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos, mitrando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes, trabajando desde abajo y con la gente y sin descuidar la estrategia que llamamos la revolución de las conciencias para continuar avanzando en el cambio de mentalidad, para seguir politizando a nuestro pueblo y de esa manera con un pueblo cada vez más consciente”, resaltó.

Ya no es tiempo de los vínculos turbios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en México se viven otros tiempos en la relación con Estados Unidos, en el que ya no se permiten "relaciones turbias" con las agencias extranjeras, como en el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de seguridad Genaro García Luna.

En el Zócalo capitalino durante el evento por el 85 aniversario de la explotación petrolera, el mandatario federal respondió a los legisladores estadounidenses que quieren solicitar a su congreso la intervención del Ejército en el territorio nacional para combatir a los carteles del narcotráfico.

El titular del Ejecutivo señaló que ya no se permiten "relaciones turbias" con Estados Unidos

FOTO: Especial

"Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón, ni de García Luna, que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos, ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie" aseguró.

En el zócalo capitalino, acompañado por el gabinete y los gobernadores de Morena, el presidente López Obrador reiteró que México es un país independiente y no permitirá el ingreso de fuerzas extranjeras al país.

"Les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia, ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación sí, sometimiento no, intervencionismo no, oligarquía no", afirmó.

SIGUE LEYENDO:

Rocío Nahle: "Hemos logrado un balance con seguridad nacional en energía"

Miembros del gabinete, políticos y otros personajes acompañaron a AMLO al Zócalo

Marcha de AMLO: piden que Sedena construya Universidad de la Música en Oaxaca