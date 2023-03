AMLO habla sobre su sucesor en la 4T: "Hay muy buenos relevos para el movimiento, incluso van a salir mejores"

Durante la Conferencia Mañanera en Villahermosa, Tabasco, el presidente López Obrador habló sobre el relevo generacional que tiene el movimiento que comanda desde hace varios años. Al ser cuestionado sobre la renuncia de de Lázaro Cárdenas Batel de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República, dijo que "es parte de las personas que van a sustituirnos" y que está contento porque vendrán buenos relevos.

Mencionó que Cárdenas Batel podría ser candidato de Morena para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y que muy pronto nombrará al sustituto del funcionario federal.

"Lázaro Cárdenas Batel es parte de los que van a sustituirnos. Es a lo que me refiero cuando hablo del relevo generacional. Por eso estoy contento"

Dijo que por eso, en cuanto termine su mandato y entregue la banda presidencial se irá a Palenque y se va tranquilo a leer, a escribir y a hablar con los árboles y los pájaros.

"Ya cumplí y para ese momento ya termino mi ciclo. Estoy muy contento porque hay relevo generacional"

El presidente reconoció el semillero de funcionarios que hay en la 4T

FOTO: YT López Obrador

"Tenemos un buen relevo generacional"

El presidente López Obrador aseguró que el movimiento que dirige va hacia adelante y que nadie es insustituible. Además dijo que, como Lázaro Cárdenas Batel tiene posibilidades para el próximo año, también las corcholatas para la elección presidencial.

"También Marcelo Ebrard tiene posibilidad, Claudia Sheinbaum tiene posibilidad, uno que tengo aquí a mi lado (Adán Augusto López) también tiene posibilidad"

Reiteró que hay muy buenos dirigentes y que sería lamentable, preocupante que se termine su ciclo y que no hubieran sustitutos. "Pero hay muy buenos, incluso mejores. Van a salir mejores", aseguró. Por último dijo que cuando termine su administración, se irá a la hamaca, se irá al pozol y ya no dará nada de opiniones sobre política.

AMLO confía en que el pueblo decida correctamente quiénes serán los candidatos de Morena para el 2024.

"Asumo la responsabilidad histórica de la sucesión presidencial"

El presidente López Obrador aseguró que asumirá la responsabilidad histórica que le toca en la sucesión presidencial de 2024. El jefe del ejecutivo federal reiteró que el presidente de México ya no es el gran elector y que será el pueblo de México quien vote y decida quién será el candidato de Morena a la presidencia y quién llegará al poder Ejecutivo.

"Claro que asumo la responsabilidad histórica, porque la vamos a compartir. No voy yo a elegir, yo no soy el gran elector, van a ser los ciudadanos. Se les va a preguntar y hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo es sabio y entiende muy bien lo que conviene y no conviene. Eso es la democracia", afirmó.

El mandatario federal dijo que cualquiera de los tres aspirantes a la candidatura de Morena serán grandes sucesores del proyecto de la Cuarta Transformación y que habrá continuidad con cambio.

"Los que están aspirando y van a participar en la encuesta del flanco izquierdo, de nuestro movimiento son muy buenos prospectos. Yo digo que son mis hermanos y tengo una hermana. Va a ser el pueblo el que va a decidir, y yo quiero mucho a Adán, lo quiero mucho pero van a ser los ciudadanos, esa es la democracia. Se va a acabar el dedazo, vamos a que sea la gente. Es que el pueblo no es tonto, con todo respeto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. No nos preocupemos porque hay garantía de continuidad con cambio", finalizó.

SEGUIR LEYENDO:

EN VIVO: Conferencia mañanera 17 de marzo de 2023

AMLO: "Es el momento del Sureste, le vamos a regresar todo lo que le ha dado a la nación"

AMLO designa a Rosa Icela Rodríguez como zar antifentanilo: trabajará con EU para combatirlo