Adán Augusto López: Ricardo Aldana es un ejemplo de lealtad, de trabajo y compromiso con los petroleros

En Minatitlán, el secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es un ejemplo de lealtad, de trabajo y compromiso con los petroleros.

"Quiero iniciar agradeciéndole a mi amigo, a mi compañero, a una gente que para mí es un ejemplo y seguramente para todos los que estamos aquí, muchos, miles de trabajadores petroleros en todo el país, es un ejemplo de lealtad, de trabajo, de compromiso con el gremio petrolero. Me tocó conocer hace algunos años a Ricardo Aldana y me tocó el año pasado tratarlo a propósito de la renovación de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que llevaba implícita también la renovación en todas las secciones del país y así me consta, así lo creo, es un gran dirigente", aseguró.

Adán Augusto reconoció el trabajo de Ricardo Aldana

FOTO: Especial

Durante la Reunión con trabajadores petroleros de la zona sur de Veracruz, el secretario Adán Augusto López dijo que continuar con la transformación del país se deben lograr mejores condiciones de empleo, seguridad, desarrollo y soberanía energética, y para ello, el mejor aliado del Gobierno de México es la fuerza laboral.

"Para hacer grande al país, este sueño tiene que sustentarse en una divisa, por el bien de todos, primero nuestros trabajadores; por el bien de todos, más empleo; por el bien de todos, mayor seguridad. Por el bien de todos, mayor desarrollo y soberanía energética y por ello, estamos aquí para decirles a ustedes y a todo al país que el gobierno federal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tienen un solo objetivo común: construir un mejor México, transformar juntos a México, que haya larga vida para el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y para todos los trabajadores petroleros", señaló.

