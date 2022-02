Ricardo Aldana, nuevo dirigente del STPRM, niega ser la sombra de su antecesor

El ganador de la elección para dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana, dijo que no va a tener influencia de Carlos Romero Deschamps durante su gestión, y prometió conducir a la organización sindical con transparencia.

“Es el tema de moda, dicen que soy su sombra pero a mi no me maneja nadie y no lo permitiría, tengo mi manera de pensar y conducirme”, afirmó Aldana, en entrevista con El Heraldo de México.

Comentó que tiene años de no tener contacto con Romero Deschamps. “Él se fue en 2019 no tiene mucho que ver ya. Una vez que se jubiló se fue, y ya se acabó su gestión, y no lo veo metiendo la mano en el sindicato”, mencionó.

A pesar de ello, sus opositores lo consideran cercano al ex líder sindical, pues desde 1978 ha sido tesorero del STPRM .

Sobre las acusaciones de supuesto fraude y coacción de votos en su favor, Aldana dijo que son infundadas.

“Es el pataleo normal de cualquier elección; en este tipo de procesos siempre suceden esos reclamos, pero estamos confiados en el resultado y en la confianza que pusieron los trabajadores en nuestra propuesta, estoy tranquilo por ello”, afirmó.

Mencionó que los opositores no tienen manera de demostrar que tenían posibilidades de ganar porque obtuvieron pocos votos. “El candidato más cercano tiene menos del siete por ciento de la votación, ni juntos me hubieran ganado”, dijo.

Las estadísticas oficiales del sindicato petrolero revelan que Aldana obtuvo 44 mil 983 sufragios que representan 71 por ciento del total de 63 mil 700 votos registrados en el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), una plataforma elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En segundo lugar quedó la candidata Cecilia Margarita Sánchez García, con cuatro mil 166 votos, y en tercer lugar Miguel Arturo Flores Contreras, con dos mil 564 sufragios.

Aldana afirmó que su gestión va a estar enfocada en buscar mejoras para los trabajadores y en una administración transparente.

CAR