"Es necesario limpiar las finanzas de Pemex para que dé mejores resultados": Luis Ricardo Aldana

Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), aseguró que Pemex no es una empresa quebrada, sino productiva, al grado de que ha superado las crisis y sigue operando.

En entrevista con Adriana Delgado para el programa Dedo en la Llaga, detalló que Petróleos Mexicanos tiene una carga fiscal brutal, porque "sigue pagando impuestos semanales, mensuales, trimestrales y anuales y llega pagar alrededor, por encima del 60 por ciento de sus ingresos en la actualidad, cuando todas las empresas del mundo no tienen esa carga fiscal".

Ante esta situación, consideró que Pemex necesita limpiar sus finanzas y una vez hecho podrá dar unos resultados mucho mejores a los que se han presentado en los últimos años.

Expresó que otro de los conflictos que enfrente la empresa es la deuda, que "debía haber sido pública desde el momento en que lo hicieron endeudarse, porque Pemex antes de pagar los impuestos podía haber saldado sus deudas. Lo obligaron a pagar impuestos y a seguir endeudándose para pagar los propios impuestos, es una aberración lo que hacen con la empresa".

Aldana Prieto insistió en que se deben revisar los temas fiscales, ya que de no hacerlo tendrá dificultades mayores al corto y largo plazos. "Pemex no puede seguir con una carga, una deuda externa de más de 120 mil millones de dólares; una carga interna que se desconoce, pero de contratistas les deben alrededor de 150 mil millones de pesos, nada más. Entonces, estamos con un pasivo laboral actuarial como de un billón 400 y tantos mil millones de pesos, pues esa es la realidad que vive Pemex hoy", sentenció.

En este escenario, defendió al sindicato que representa, debido a que no impacta en los ingresos totales de Pemex, a diferencia de lo que se ha creído.

"El sindicato hoy no le cuesta nada a la empresa y los trabajadores, para que quede bien, claro, ¿saben cuánto le cuestan a la empresa los trabajadores, todos, trabajadores como le llamamos nosotros, sindicalizados y de confianza? No llegan al 7 por ciento de sus ingresos totales. Todas las empresas del mundo pasan del 18, pasan del 18 por ciento. Entonces, estamos muy por debajo. No seremos muy productivos porque tenemos muchas deficiencias, pero no tenemos un gran costo de nómina", afirmó.