Se disputan responsabilidad en construcción irregular en Miguel Hidalgo

La mañana de este viernes, la alcaldía Miguel Hidalgo clausuró una obra que viola el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco por exceder el nivel de altura permitido, permiso que le atribuyó a la administración anterior; sin embargo, funcionarios del anterior gabinete desmintieron lo dicho.

A través de un comunicado de prensa, la alcaldía destacó que los permisos de construcción correspondían al gobierno previo y que la situación fue atendida a raíz de las quejas vecinales, por lo que el 26 de octubre de 2022, las autoridades locales realizaron una visita de verificación, en donde constataron las violaciones a la normatividad vigente y se determinó su clausura.

“Dicha construcción comenzó a edificarse desde el 2019 y desde septiembre de ese año, asociaciones vecinales de la zona comenzaron a inconformarse ante la alcaldía por la violación a la altura permitida”, detalló.

La obra ubicada en Dumas 15 no pudo acreditar la documentación vigente de construcción Foto: Especial

La contraparte

No obstante, Gustavo García Arias, anterior director jurídico de la alcaldía Miguel Hidalgo, cuyo periodo abarcó de 2018 a 2021, detalló que la obra ubicada en Dumas 15 fue suspendida en 2019 por la presencia de una estructura presuntamente decorativa, aunque en 2020 se levantaron los sellos tras una orden del Tribunal de Justicia Administrativa; sin embargo, acordaron con el dueño que la altura del edificio no iba a exceder los límites.

“Se llegó a un acuerdo con el propietario de que no avanzara más con la obra y que no fuera a edificar un quinto nivel excedente porque solo eran cuatro niveles permitidos y que regularizaran la situación jurídica de esa estructura. El dueño aceptó y durante los años 2019, 2020 y 2021 no avanzó la obra, esto se puede corroborar en Google Maps Street View y fue hasta octubre de 2022 cuando nuevamente reiniciaron los trabajos”, señaló.

Por ello, aseguró que es falso que sea un problema atribuible a la administración anterior, misma de la que fue parte, y pidió al actual gobierno local que deje de culpar al mando previo.

“No es responsabilidad de la administración anterior, no hubo avance de obra, se verificó, se suspendió y se acordó con el propietario que no le iba a mover un centímetro más. Si en esta administración el propietario pretendía sorprender por edificar algo fuera de la legalidad es responsabilidad de esta administración, pero no echarle culpas a la pasada”, explicó.

