Blindan las alcaldías de la UNACDMX para Semana Santa

La seguridad es un tema prioritario para las Alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por lo que, del 2 al 15 de abril se coordinarán mediante el Operativo de Semana Santa, con la finalidad de inhibir la comisión de delitos en las celebraciones de esta temporada, vigilar las zonas de afluencia turística, así como proteger la integridad física y patrimonial de los habitantes de dichas demarcaciones.

Con 750 elementos de seguridad y 182 unidades, en las 5 alcaldías se vigilarán centros comerciales, destinos turísticos, restaurantes, plazas, centros de diversión, y se reforzará la estrategia de seguridad para disminuir el robo a transeúnte y a casa habitación, principalmente.

Las alcaldesas de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, presentaron el operativo de esta temporada, e hicieron hincapié en que la coordinación ha sido el mejor blindaje para reducir significativamente los índices delictivos en sus demarcaciones.

Durante su intervención, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sostuvo que con el propósito es garantizar la seguridad de vecinos y visitantes de las alcaldías de UNACDMX durante este periodo vacacional.

Asimismo, declaró la alcaldesa, Sandra Cuevas, “es muy importante brindar seguridad a todos los que visitan las distintas colonias, de las distintas demarcaciones de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México pues sabemos que son miles de visitantes en Semana Santa; también que son muchos los que salen, así que vamos a estar pendientes de ustedes, de sus hogares para que no pase nada, que no que no ocurran problemas, que no ocurran delitos, que no entren a robar a las casas cuando la gente sale a vacacionar”.

Somos un equipo que está comprometido a trabajar por ustedes, por su seguridad y eso es lo más importante para nosotros; verlos que disfruten de esta Semana Santa, teniendo seguridad en sus hogares, en su patrimonio y en todos los lugares que visitan, acotó.

En su intervención, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, sostuvo que las alcaldías de oposición no regatean en la seguridad de las y los vecinos pues son las que más invierten recursos en este tema, por lo que tienen mejores resultados tanto en la disminución de la delincuencia como en la percepción de seguridad.

“Se ha logrado bajar el número de delitos, hoy Miguel Hidalgo es más seguro, hubo una reducción del más del 20 por ciento del año pasado y en lo que va del año llevamos un 17 por ciento de reducción de delitos, entonces ahí vamos, año con año bajando los delitos, pero también manteniendo la percepción de seguridad mucho mejor de lo que la recibimos”, refirió Tabe.

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, destacó: nos preparamos para garantizar que todas estas actividades se realicen de manera ordenada y sin riesgos. Queremos que todas y todos disfruten de esta semana santa y que como ocurrió el año pasado, tengamos un saldo blanco.

Dijo que este año se espera una afluencia de más de 25 mil personas, considerando más de 10 mil en los parques acuáticos y más de 15 mil en las fiestas religiosas.

En representación de la alcaldesa Margarita Saldaña Hernández, de Azcapotzalco, Christian Lujano Nicolás, director ejecutivo de Seguridad Ciudadana, informó que, adicional al despliegue de elementos y vehículos, habrá dos patrullas violetas para atender el llamado de mujeres que sean víctimas de violencia intrafamiliar y género durante este periodo vacacional.

En representación del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, asistió Mario Enrique Sánchez Flores, Coordinador Ejecutivo de Gobernabilidad.

