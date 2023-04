¿Cuáles son las nuevas enfermedades que dan incapacidad laboral? Ansiedad y estrés son algunas

Con 427 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones propuestas por el ejecutivo federal a la Ley Federal del Trabajo, con las que se amplía 161 a 194 la lista de enfermedades de trabajo, incluida la Covid-19, y de 409 a 524, la tabla de lesiones por riesgos laborales para la evaluación de incapacidades permanentes.

En tribuna, Leticia Zepeda Martínez, promovente, señaló que los cambios, tienen el propósito de fortalecer la protección de las personas trabajadoras, ante las enfermedades y accidentes de trabajo, por lo que es necesario establecer acciones inmediatas para su prevención

“Se destaca que el grupo de las patologías infecciosas y parasitarias aumentó de 21 a 41 enfermedades entre las que se contempla el Covid-19. El grupo de enfermedades que registró un mayor aumento fue el cáncer de origen laboral que pasó de 4 a 30 padecimientos diferentes. Se reconocen enfermedades como la ansiedad, trastornos no orgánicos del ciclo sueño vigilia, los asociados con el estrés depresivos que se han incrementado a nivel nacional”, dijo.

"No solamente es actualizar la tabla de enfermedades, no vamos a esperar otros 50 años" Foto: Especial

Nuevas enfermedades incapacitantes

La legisladora celebró que también se considera a la endometriosis dentro de las enfermedades incapacitantes, por todas las afecciones que provoca a las mujeres.

“La endometriosis es una enfermedad exclusiva de las mujeres, sumamente dolorosa, que no tiene cura y es incapacitante para trabajar o estudiar. Pone en completa desventaja competitiva con los hombres, e impide a más del 60% de las mujeres tener acceso a la maternidad”, indicó.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro, destacó que al año en promedio se registran 513 mil riesgos de trabajo y enfermedades laborales, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Indicó que, con esta propuesta se corrigen varias décadas de retraso en este rubro, ya que la última vez que se modificaron, fue en 1970, y, además, dijo, habrá una actualización cada lustro.

Porque no solamente es actualizar la tabla de enfermedades, no vamos a esperar otros 50 años. Va a quedar la obligatoriedad de que cada cinco años tendrá que ser revisada y actualizada; pero la cosa no se detiene ahí, si los adelantos tecnológicos en la investigación o a la aparición de nuevas enfermedades establecen que hay una relación con el mundo laboral, en ese momento debe ser incluida”, comentó.

Para la actualización de las tablas y del catálogo de riesgo de accidentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe solicitar la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de especialistas en la materia.

SEGUIR LEYENDO:

¿Qué tipo de enfermedades y accidentes cubre la incapacidad del IMSS?

Estrés laboral y bournout, enfermedades que aquejan a los mexicanos

dhfm