Alejandro Solalinde: el INM debe desaparecer, es criminal

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer durante su conferencia de prensa matutina que la propuesta de sustituir al Instituto Nacional de Migración (INM) por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería esperaría a hasta que terminen las investigaciones sobre el incendio registrado en un centro migratorio de Ciudad Juárez.

En entrevista con Guadalupe Juárez para El Heraldo Media Group, el padre Alejandro Solalinde, director del Albergue para Migrantes Hermanos en el Camino, dijo que ya no se puede continuar con ese "Instituto Criminal de Migración".

"Con Genaro García Luna llegó a lo máximo de los secuestros y de todo, tiene que cambiar", manifestó.

El padre Solalinde aseguró que ha sido un instituto "criminal". Foto: Especial

Respecto al incendio en el que murieron 40 migrantes, el padre Solalinde señaló que por eso buscan la nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios "para desaparecer al INM y empezar esa política diferente".

"Ya es tiempo de dejar esa cuestión de la seguridad nacional por una seguridad humana, y en eso estamos", expresó.

Indicó que el Instituto y el tema migratorio "había sido como un paréntesis" para a la 4T; sin embargo, "el presidente es humanista, él tiene otro pensamiento", afirmó.

Compartió que posiblemente el día de mañana o el jueves 13 de abril se reúna con el jefe del Ejecutivo para ver los avances de esta propuesta.

"El Instituto Nacional de Migración es inaceptable que siga viviendo, tiene que cambiar, tiene que desaparecer", acotó.

¿Cómo apoyar a los migrantes?

El padre Solalinde enfatizó que las cárceles para migrantes deben desaparecer, y lo que debe haber es un diálogo con ellos, y decirles la verdad "Estados Unidos a lo mejor no te quiere, si no te quiere, México puede tener para ti dos cosas: si tú quieres regresar a tu país, te ayudamos, pero si quieres quedarte en México, también te ayudamos".

En ese sentido, añadió se tiene planeado que desde que entren en Tapachula, Chiapas, o a cualquier punto de internación hablar con ellos y plantearles la realidad con la que se pueden enfrentar.

Solalinde apoya a que exista un diálogo con los migrantes que ingresan a territorio nacional. Foto: Especiañ

El INM ya puede ser sustituido

Solalinde recordó que en 2018, cuando el hoy mandatario mexicano era presidente electo, solicitó que se realizaran unas mesas de transición sobre el tema migratorio, por lo que más de 500 personas se reunieron a lo largo de un año. En ellas, dijo, se elaboró un documento denominado "Hacia una política migratoria integral del Estado Mexicano", con perspectiva de derechos humanos y seguridad, el cual se entregó Tonatiuh Guillén.

"Tonatiuh no supo, la verdad yo lo puedo decir con todo cariño, es una persona muy honorable, pero no supo qué hacer con eso, y entonces Alejandro Encinas tampoco supo y de repente se viene la avalancha de caravanas financiadas por George Soros y operadas por Pueblos Sin Fronteras, y entonces ya no se puede hacer esa política", explicó.

De acuerdo con el director del Albergue para Migrantes Hermanos en el Camino, al inicio de la administración de AMLO, Soros y el expresidente Donald Trump "querían fastidiarlo; sin embargo, agregó que el INM ya se puede sustituir porque las cosas han cambiado en el país: México está en el T-MEC, la economía está estable, y el gobierno de Estados Unidos "está aprendiendo a respetar a su vecino como una entidad soberana".

