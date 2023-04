Debanhi Escobar: a casi un año de su muerte, su padre reprocha que no haya avances, detenidos o la verdad de lo ocurrido

El pasado 9 de abril se cumplió un año de la desaparición de Debanhi Escobar en Nuevo León, luego de que la joven de 18 años asistiera acompañada de dos de sus amigas a una fiesta, en una quinta del municipio de Escobedo. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 21 de abril, 13 días después, al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla, cerca del sitio donde fue vista por última vez.

En entrevista con Verónica Sánchez para Noticias de la mañana de El Heraldo Media Group, Mario Escobar, el padre de Debanhi, compartió sentirse triste ya que no ha habido ningún avance sobre los responsables.

"No ha habido ningún detenido, ningún presunto responsable, entonces en ese sentido, un poco cargados con todo esto que está pasando, ya después de un año que Debanhi salió de la casa", expresó.

Sin embargo afirmó que sí han recibido acompañamiento por parte de las autoridades, como el de la licenciada Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, e indicó que este lunes tendrán una audiencia respecto a las empleadas del Motel Castilla, por falsedad de información.

"Ahorita estamos en la etapa con la Fiscalía General de la República, donde ya tenemos avances, pero todavía no los informamos a la opinión pública, y bueno en ese sentido han sido muy pocos los avances, pero ha ido caminando".

Destacó que la FGR es muy sigilosa respecto a la información, mientras que la Fiscalía del Estado de Nuevo León "quiso crear esta verdad histórica de ella, donde decían que fue un accidente y nosotros tuvimos que demostrarles que no fue así".

Pese a ello, Mario Escobar comentó que han mantenido comunicación con el vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco.

El caso de Debanhi continúa sin ningún presunto responsable. Foto: Cuartoscuro

Marcharán el 21 de abril

El padre de Debanhi señaló que hay un antes y un después del 21 de abril, por lo que su esposa y él convocan a una marcha pacífica a todos los que deseen sumarse. Detalló que saldrá de varios puntos; sin embargo, ellos estarán en el Motel Castilla, mientras que otros saldrán del centro de Monterrey, además habrá una caravana de carros

"Queremos que no se olvide el 21 de abril por todas aquellas víctimas del feminicidio que han existido en Nuevo León", apuntó.

Finalmente, a un año de la desaparición de su hija, dijo que como familiares esperan "encontrar la verdad, afortunadamente tenemos el apoyo del Gobierno federal, aunque ha sido lento, pero lo tenemos".

Asimismo, indicó que tienen el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y de su abogado, y aprovecharán todos esos recursos.

"Tenemos que aprender que no nos debemos de callar, que tenemos derecho a decir sí, a decir no, a decir quién sabe, a decir nuestra postura porque las fiscalías en todo México lamentablemente usan todo en nuestra contra, ellos son unos servidores públicos que están para apoyarnos y no para agarrar las cosas y tratar de cambiarlas y cerrar los casos", manifestó.

