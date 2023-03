Claudia Sheinbaum: "Tenemos el deber de abrir brecha para nuestras hijas y nietas"

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en compañía de las gobernadoras Evelyn Salgado, Indira Vizcaíno, Mara Lezama, Lorena Cuéllar, Layda Sansores, reconoció que trabajan en conjunto para representar el anhelo de las mujeres del país.

Así mismo, reconoció el desempeño de las diputadas federales, senadoras, presidentas municipales, secretarias federales, entre otras funcionarias, quienes aseguró que se encuentran sumamente orgullosas del "momento histórico" por el que se atraviesa. Felicitó al titular del Ejecutivo por haber nombrado a más mujeres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su propuesta a una gobernadora para el Banco de México, así como su liderazgo.

"Hay que recordar que no es el odio lo que nos conviene en mejores personas, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia. No es mi educación, es el derecho a la educación de todas y de todos, no es la cultura como mi privilegio, sino mi acento a la cultura.", sostuvo la jefa de Gobierno.