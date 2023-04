Le ofreció trabajo a su sobrino adolescente y abusó sexualmente de él: adulto mayor es detenido

La mayoría de los adolescentes sueña con tener cosas acordes a sus gustos, pero no siempre es factible que puedan costearlas, por eso cuando surge alguna oportunidad laboral, no dudan en tomarla, aunque no siempre vienen de personas bien intencionadas, a pesar de ser de la misma familia. Como ocurrió en Morelos, donde un hombre adulto mayor de 68 años, identificado como Ricardo “N”, abusó sexualmente de su sobrino menor, al cual engañó ofreciéndole empleo.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero, cuando el sexuagenario acudió a la casa de su sobrino, ubicada en el municipio de Cuautla, para ofrecerle trabajo por unos días, una vez que el adolescente aceptó la oferta de su tío, ambos subieron a la camioneta del hombre y se dirigieron a un a un inmueble deshabitado en la colonia Plan de Ayala del mismo municipio, según la relatoría realizada por el menor agredido.

Una vez allí, Ricardo “N” le pidió al adolescente que fuera a llenar unas cubetas con agua y las llevara al interior del lugar. Así lo hizo y llegó con el encargo, encontrando a su tío en el área de los baños. Al ver a su sobrino, el hombre se tornó violento y lo sujetó por la fuerza.

Amenazó de muerte a su sobrino si decía algo. Foto: iStock.

Lo agredió sexualmente, la víctima logró zafarse y corrió al patio del inmueble para tratar de escapar, pero no lo logró debido a que la puerta estaba cerrada con llave. El hombre volvió a darle alcance. Posteriormente, abrió la cerradura y lo dejó ir, no sin antes darle una aterradora advertencia: le dijo que si decía algo de lo sucedido, lo asesinaría.

Pese al miedo que sintió por las amenazas de su tío, el adolescente agredido contó a sus padres lo sucedido, por lo que acudieron a denunciar la violación ante el Ministerio Público, autoridad que giró una orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El Ministerio Publico de la Fiscalía Regional Oriente acreditó su presunta responsabilidad en el delito de violación, por lo que un Juez de Control dictó un auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo “N” y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además estableció un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

