Caso Odebrecht: INE cierra investigación y acusa negativa de la FGR para aportar pruebas

Este jueves 30 de marzo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), declaró sobreseimiento en la investigación que realizaba relacionada al caso Odebrecht, en medio de acusaciones de “carpetazo” al asunto. Se indagaba el presunto financiamiento a las campañas de un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto. En sesión extraordinaria se resolvieron 14 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.

El Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, dio cuenta que de los 14 procedimientos que se pusieron a consideración del Consejo General, nueve son oficiosos y cinco derivados de quejas, correspondientes a procesos electorales federales y locales en años pasados.

“De los 14 proyectos de resolución, en dos casos se propone declarar los procedimientos fundados, al acreditarse que existieron irregularidades en cuanto al origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados. Se acreditaron conductas como aportaciones de ente impedido de un aspirante a candidato independiente y otro, por egresos no reportados de un partido político en proceso de liquidación”, informó.

Córdova dijo que la FGR no colaboró con la investigación. Foto: Cuartoscuro.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Caso Odebrecht

Mediante un comunicado, el INE informó que en los 12 casos restantes, no se acreditó la comisión de infracciones en materia de fiscalización. Entre ellos, el referente a la queja presentada por el PRD y Morena en contra de la Coalición “Compromiso por México”, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, así como su entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, por presuntas aportaciones de recursos económicos a su campaña, a través de Emilio Lozoya Austin (caso Odebrecht); por otra parte, se resolvió la queja por el supuesto desvío de más de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en favor de las campañas electorales del PRI en 2016 (operación Safiro).

En el caso Odebrecht, el pleno del Consejo General no pudo determinar infracción a algún partido político, ya que no contó con la información necesaria por parte de autoridades federales y financieras, así como otras instituciones para poder complementar la información; mientras que en el caso Safiro, si bien se presentan infracciones de distinto tipo, no se pudo acreditar que los recursos hayan ingresado al partido político denunciado.

Por su parte, e Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello aclaró que, en este caso, popularmente conocido como caso Odebrecht, así como en otros casos connotados, el Instituto enfrenta “la negativa a colaborar, aduciendo el secreto ministerial, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) con las funciones fiscalizadoras de esta autoridad electoral nacional”.

Aclaró que las fuentes que comenzaron ese proceso en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) fueron extranjeras y en Instituto no puede allegarse a información que no sea nacional, puntualizando que la FGR sí puede hacerlo. “Como es el caso precisamente de la autoridad que en Brasil, en la década pasada, evidenció los casos de corrupción de Odebrecht”, declaró Córdova.

Córdova insistió que la única manera que tiene el INE de allegarse a la información sobre el caso Odebrecht es a través de la Fiscalía General de la República. “El problema es que no ha colaborado con el Instituto y ha interpuesto recursos jurídicos ante la Suprema Corte para evitar que este Instituto se allegue de información”.

Otros consejeros se unieron a este pronunciamiento y señalaron que la FGR no compartió la información pertinente, opinaron que si bien la Fiscalía está en su derecho de guardar la secrecía de sus procesos, el INE está consticionalmente facultado para realizar investigaciones.

DMGS

SIGUE LEYENDO

AMLO: Lozoya y la FGR no han llegado a un acuerdo porque solo ofrece 10 mdd como reparación

Abre juez de control juicio contra Emilio Lozoya por Caso Odebrecht

La FGR rechaza acuerdo reparatorio y empuja juicio a Emilio Lozoya