¿Adiós a la comida frita? Esta es la nueva lista prohibida de alimentos y bebidas con grasas trans

El pasado 24 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de adición a la Ley General de Salud, la cual prohíbe grasas trans en alimentos y bebidas. Esta medida abrió la conversación sobre en dónde se encuentran este tipo de grasas, también conocidas como aceites parcialmente hidrogenados, los cuales se ha demostrado que aumentan los problemas de salud relacionados con enfermedades cardiovasculares.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

En este contexto, se adicionó el artículo 216 Bis a la Ley General de Salud, la cual señala lo siguiente: "Los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial. Los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada cien partes del total de ácidos grasos. La Secretaría de Salud establecerá las bases de regulación para los ácidos grasos trans de producción industrial en los términos de este precepto."

El decreto entrará en vigor dentro de seis meses. | FOTO: Twitter @HLGatell

Este decreto, de acuerdo con lo señalado, entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir de septiembre de 2023, por lo que han surgido dudas de qué alimentos contienen grasas trans, pues si bien suelen estar presentes en bastantes alimentos, hay otros que son poco conocidos.

Estos son los alimentos que contienen grasas trans

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las grasas trans de producción industrial son compuestos artificiales nocivos que están presentes en diferentes alimentos, grasas y aceites. De este modo, la mayoría de las grasas trans se forman a través de un proceso industrial que añade hidrógeno al aceite vegetal, esto hace que el aceite se vuelva sólido a temperatura ambiente.

Papas fritas

Alimentos fritos en aceites recalentados

Comida rápida

Alimentos horneados comerciales (pasteles, galletas y dulces)

Manteca vegetal

Palomitas para microondas

Pizza, hotcakes y waffles congelados

Masa refrigerada

Papas fritas

Donas

Pollo frito

Crema de leche para café sin lácteos

Margarina en barra

Grasas comerciales para freír

Postres y helados

Productos de repostería

Productos industrializados y empaquetados

Refrescos

Jugos

Bebidas de chocolate

La adición de las grasas trans ayuda a que se prolongue la caducidad. | FOTO: Pexels

El objetivo para agregar el aceite parcialmente hidrogenado es que reduce las posibilidades de que se eche a perder, es decir, los alimentos industrializados tendrán una caducidad más larga o en el caso de algunos restaurantes, en donde suelen utilizar aceite vegetal parcialmente hidrogenado para freír alimentos, ya que no se cambia tan seguido como otros aceites.

Cabe recordar que naturalmente, hay alimentos como algunas carnes y productos lácteos que contienen grasas trans, ya que se generan por la acción de microorganismos que están presentes en el estómago de algunos animales, como las vacas, ovejas y cabras, sin embargo, su presencia es mínima.

Las palomitas de microondas también contienen aceites parcialmente hidrogenados. | FOTO: Pexels

Los efectos en la salud por por consumir grasas trans

Consumir grasas trans puede conllevar a que aumenten los niveles de colesterol malo y que el bueno se reduzca, así como el aumento en el riesgo de desarrollar cardiopatías y derrames cerebrales de igual forma, se le asocia con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En este contexto, cabe recordar que hay dos tipos de colesterol:

Colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL) . El colesterol de lipoproteína de baja densidad, o “ malo ”, puede acumularse en las paredes de las arterias , lo que hace que se endurezcan y se estrechen.

. El colesterol de lipoproteína de baja densidad, o “ ”, puede , lo que hace que se endurezcan y se estrechen. Colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL). El colesterol de lipoproteína de alta densidad, o “bueno”, recoge el exceso de colesterol y lo lleva de nuevo al hígado.

Los alimentos congelados suelen contener grasas trans. | FOTO: Pexels

La American Heart Association recomienda disminuir el consumo de alimentos que contengan aceites vegetales parcialmente hidrogenados, de esta forma se reducirán las grasas trans en la dieta, en su lugar, recomienda preparar carnes magras y de ave sin añadir grasas saturadas ni grasas trans.

SIGUE LEYENDO:

Buscan sacar adelante siete temas trascendentes en materia de salud

Cinco elementos que debe tener una comida saludable según la Universidad de Harvard