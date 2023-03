México pide a la gasolinera Valero no abusar de los precios: "Se está entregando un subsidio"

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la gasolinera estadounidense Valero, a no abusar en los precios altos de la gasolina, tras confiar en que atenderán el llamado, advirtió que de insistir, tendrán que tomar otras medidas.

En su conferencia matutina de este lunes, el titular del Ejecutivo reaccionó al reporte de la Procuraduría del Consumidor que encabeza Ricardo Sheffield, dio sobre “quién es quién en los precios de los combustibles” ahí la gasolinera “Valero” se posicionó nuevamente, durante dos meses consecutivos en la posición número uno de los precios más altos.

El presidente pidió que se eviten los daños al bolsillo de los mexicanos. FOTO: Cuartoscuro.

“Como lo has dado a conocer, ya van varias veces que tienen precios muy altos, dos meses, te pido que hables con ellos, con el presidente del consejo, de la empresa, es una empresa extranjera, de Estados Unidos, que hables con ellos porque están abusando, se está entregando un subsidio del presupuesto público que es un dinero de todos los mexicanos para que no aumente el precio de los combustibles y todos los gasolineros están apoyando, están actuando de manera responsable y por eso no tenemos incremento en el precio de los combustibles y se destina un subsidio” señaló el primer mandatario.

En este contexto también se refirió a los precios de la canasta básica y agradeció a los supermercados por el apoyo para no aumentar los costos.

López Obrador dijo que los supermercados han apoyado con el control de precios. FOTO: Presidencia.

“También en el caso de la canasta básica ahí no hay subsidios, es un acuerdo con los dueños de las tiendas y se han portado muy bien, ante la inflación se definió ofrecer una canasta básica de 24 productos en mil 037 pesos y ya está abajo, quiero hacer el reconocimiento a Chedraui, a Walmart, a Soriana, que están ayudado y lo mismo los gasolineros, la mayoría, estás son excepciones, por eso hay que verlos para convencerlos, para persuadirlos de que no deben de acusar” señaló.

En este contexto el titular del Ejecutivo agradeció a los gaseros que han mantenido los precios y reiteró su llamado a “Valero” para no aumentar los precios y lanzó una advertencia en caso de que reincidan.

“También agradecer a los gaseros, porque han respetado los precios máximos y esto ha permitido que no aumente el precio del gas, el precio sobre todo de los cilindros de gas, que tiene que ver con la gente más pobre, esto ha ayudado mucho a que no aumente la inflación, a que no haya carestía y vamos a seguir así, te pido eso, a ver si con este llamado nos ayudan, no tenemos por qué recurrir a otras medidas, solamente que insistieran en reincidir, entonces ya tendríamos que tomar ya otras medidas, pero estoy seguro que van a ayudarnos en esto”, recalcó.

