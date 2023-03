Francisco Acuña Llamas: "La permanencia del INAI se encuentra en riesgo"

El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) recientemente presentó una controversia constitucional en la corte por falta de nombramiento de comisionados, debido a las preciones provocadas por las cuestiones políticas en la materia de una serie de consensos parlamentarios en el Senado de la República y de un veto presidencial.

Es por eso que Francisco Acuña Llamas, Comisionado del INAI, explicó para el Heraldo Radio, en el programa Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, la gravedad de la situación que provoca la falta del nombramiento de comisionados, lo cual pone en riesgo proceso de suma importancia para la democracia en México.

El comisionado del instituto comenta que, si la situación continua, se espera que, para el primero de abril, no podrán llevarse a cabo sesiones del órgano garante, "Una situación que no debió haber ocurrido", pues los procesos para remplazar a los funcionarios se han empalmado, cosa que no estaba prevista.

"Hay una aplanadora invisible" comenta Francisco Acuña

"Es una anomalía"

Esta situación, provocará una serie de "Inevitables reproches" lo cual, según Francisco Acuña, se verá potenciado debido al veto que Andrés Manuel López Obrador, provocando que dos poderes, legislativo y ejecutivo, "Pongan en riesgo la permeancia del INAI como organismo".

La situación parece postergar una resolución inmediata debido a que la Semana Santa y su periodo vacacional que se avecinan, incrementando la tensión entre las comisiones de transparencia y justicia, las cuales recientemente discutieron sobre el último relevo del INAI.

"Hay una aplanadora invisible, que provoca un penoso desenlace, de dejar a la ciudadanía sin pleno en el INAI" algo que comenta Francisco Acuña, afectará a todos los mexicanos, pues el organismo defiende derechos fundamentales, "Derechos imprescindibles en una democracia".

