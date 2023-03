Relevo en el INE: Finalistas dividen al comité

María Esther Azuela, integrante del Comité Técnico de Evaluación (CTE) registró un voto particular en contra de seis aspirantes a consejeros electorales por considerar que “no cumplen con los estándares de autonomía e independencia”.

La representante del INAI preciso que, basada en fuentes de derecho, Bertha Alcalde, Guadalupe Álvarez, Guadalupe Taddei Zavala, Iulisca Zircey Bautista, Netzaí Sandoval y Víctor Humberto Mejía, no cuentan con los requisitos señalados.

“Ciertos perfiles integrados en la lista publicada en el acuerdo del Comité, del cual formo parte, no son idóneos en razón de que sus perfiles —reiteró— no obstante de que algunos cuentan con elementos técnicos, no cumplen con los estándares de autonomía e independencia que requiere el cargo”, indicó.