Buscan a las hermanitas Mosso Alonso: las tres niñas salieron de su casa y ya no regresaron

Activan Alerta Amber por la desaparición de tres hermanas en Mochitlán, Guerrero; se trata de Angela Aylin Mosso Alonso de 4 años, Maricela Guadalupe Mosso Alonso de 10 años y Karen Jhosselin Mosso Alonso de 15 años, informó la Fiscalía General del Estado.

Angela Aylin Mosso Alonso tiene 4 años Foto: Twitter @FGEGuerrero

Las menores desaparecieron el pasado 22 de marzo tras salir de su domicilio en la comunidad de Coatomatitlán, en la ficha de búsqueda refieren que Angela Aylin Mosso Alonso es de tez morena, complexión delgada, cabello ondulado largo, cejas semipobladas, nariz chata, boca mediana y labios medianos. Al momento de su desaparición vestía mayon negro, playera café y tenis color rosa.

Maricela Guadalupe Mosso es de tez morena y complexión delgada Alonso Foto: Twitter @FGEGuerrero

Maricela Guadalupe Mosso Alonso es de tez morena, complexión delgada, cabello lacio corto, cejas semipobladas, nariz chata, boca mediana, labios delgados. La última vez que sus familiares la vieron usaba pantalón de mezclilla azul, blusa rosa y tenis blancos.

Karen Jhoselin Mosso Alonso vestía pantalón de mezclilla azul y playera blanca Foto: Twitter @FGEGuerrero

Karen Jhoselin Mosso Alonso es de tez morena, complexión delgada, cabello lacio, cejas semipobladas, nariz recta, boca mediana, labios delgados. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera blanca y tenis blancos. Las autoridades temen que puedan ser víctimas de algún delito por lo que piden a la ciudadanía su colaboración para localizarlas y que en caso de tener información se comuniquen a los teléfonos 911, 089 o al 800 832 76 92.

Desaparecen más mujeres que hombres en el país

De acuerdo con el documento que lleva por título “La Infancia Cuenta en México 2022 Niñez y Desapariciones: Cómo la desaparición afecta a niñas, niños y adolescentes en México” las estadísticas muestran un crecimiento de las desapariciones en general, donde niñas, niños y adolescentes, al igual que adultos jóvenes de 19 a 29 años, destacan entre las principales víctimas del delito de desapariciones: adolescentes en su mayoría.

En todo el territorio nacional desaparecen más mujeres que hombres (aunque en algunos estados la tendencia es inversa). Cada día, 17 personas entre 0 y 17 años se reportaron desaparecidas (no localizadas o localizadas) en México durante 2021, en una cifra que se incrementa a medida que pasan las horas.

En total, desde que se tiene registro (1964) al día de hoy, 87,436 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas desaparecidas (no localizadas o localizadas) durante 2021 y una de cada cinco de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 9 de agosto de 2022 (17,593 en total). A pesar de las cifras, la investigación desvela que en las fosas clandestinas no suelen aparecer cuerpos de personas menores de 17 años de edad informó la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico.

