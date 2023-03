Armando Alfonzo Jiménez, colaborador de El Heraldo de México, recibe el Premio Internacional “Benito Juárez 2023”

En el marco de la conmemoración del 161 Aniversario de los Tratados de la Soledad de 1862, en Ceremonia Solemne que se llevó a cabo en el Auditorio “Benito Juárez” del Congreso de la Ciudad de México, el Claustro Mundial Universitario otorgó el Premio Internacional de América “Benito Juárez 2023” a Armando Alfonzo Jiménez.

El galardonado es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América con mención honorífica.

Actualmente se desempeña como director general en la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República. Ha sido consultor especialista en Derechos Humanos y en análisis jurídicos. Colaborador en El Heraldo de México.

Premio Nacional a la Investigación Jurídica 2013 otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica (ANFADE), la cual agrupa a más de 150 instituciones del país dedicadas a la enseñanza y a la investigación jurídicas.

El galardonado es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México

Créditos: Especial

Una carrera destacada

También recibió la presea “Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez”, en grado de excelencia jurídica, por parte del Consejo Nacional de la Abogacía. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor titular de “Teoría política” y de “Administración Pública Federal, Estatal y Municipal” en la Facultad de Derecho de la misma Universidad, docente en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, Ciudad de México, así como docente en la Maestría en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

Docente en la licenciatura en Derecho y en el posgrado de la Universidad Latina de América, así como en el posgrado de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro numerario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, miembro asociado de la Sección Mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

Dentro del servicio público, ha sido secretario particular del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; secretario particular del Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas; secretario particular del Procurador General de la República; asesor jurídico y coordinador de asesores del Gobernador del Estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura de la Cámara Federal de Diputados, Director General de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta del INAI y Director General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos del propio INAI.

Actualmente se desempeña como director general en la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República

Créditos: Especial

Autor de los libros: Acerca del Estado. Breves reflexiones sobre política y derecho (con una segunda edición), La defensa no jurisdiccional de los derechos humanos (publicado en Argentina con una reimpresión) y Educación y ética ciudadana. Algunas aproximaciones, en coautoría con Carlos Martín Gutiérrez González.

También ha coordinado los libros Responsabilidad social, autorregulación y legislación en radio y televisión, Ensayos histórico-jurídicos: México y Michoacán, Estudios jurídicos en homenaje al doctor Diego Valadés, y Tópicos de derecho parlamentario. En la ceremonia mencionada estuvieron presentes otros galardonados, rectores, conferencistas e invitados especiales del Claustro Mundial Universitario y del Consejo Doctoral de México.

Una comunidad de integración

Cabe destacar la presencia del Doctor José Alfio Figueroa Vázquez, presidente del Claustro Mundial Universitario y del Doctor Miguel Antonio Carpizo MacGregor, director general de Excelencia Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Maestro Armando Alfonzo Jiménez agradeció, al Claustro Mundial Universitario y a las instituciones aliadas, el reconocimiento que le fue otorgado, y expresó que dicho reconocimiento, sin duda alguna, lo impulsará para seguir con humildad en el camino del estudio y de la enseñanza, así como en la vocación por el servicio hacia los demás.

El Claustro Mundial Universitario es una comunidad de integración y apoyo académico con representación en 180 países, así como con participación de innumerables universidades, centros de educación superior e instituciones encaminadas a promover la educación, la capacitación y el desarrollo integral del ser humano.

Su fin primordial es reconocer y exaltar los valores de aquellos que han forjado y desarrollado nuestra historia académica. Promoverlos y homenajearlos como una manifestación de agradecimiento a la sociedad a la que sirven y como un estímulo para que más personalidades e instituciones se sumen a esta labor de lucha por los valores del conocimiento y la preparación.

SEGUIR LEYENDO

Armando Alfonzo Jiménez recibió la presea "Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez"

Armando Alfonzo Jiménez: La transformación que realmente necesita México

Armando Alfonzo Jiménez: Los derechos humanos como eje vertebral del gobierno

srgc