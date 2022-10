El maestro Armando Alfonzo Jiménez recibió la presea "Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez" por parte del Consejo Nacional de la Abogacía en grado de Excelencia Jurídica. El motivo de este galardón fue reconocer la trayectoria profesional y académica del licencia en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América.

En la ceremonia de entrega acompañaron al galardonado el maestro Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, presidente del Consejo; Ruth Villanueva Castilleja, Napoleón Fillat Martínez, Rufino H. León Tovar y Luis Rafael Hernández Palacios, vicepresidentes de dicho órgano colegiado. También estuvo presente Everardo Moreno Cruz, decano del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

El académico es además director general en la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República, especialista consultor en derechos humanos, colaborador en El Heraldo de México y en la Agencia Informativa Mediatelecom.

Otra presea que ha recibido es el Premio Nacional a la Investigación Jurídica 2013 otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica (ANFADE).

Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor titular de “Teoría política” y de la materia de

“Administración Pública Federal, Estatal y Municipal” en la Facultad de Derecho de la misma Universidad, docente en la Maestría en

Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, Distrito Federal, así como docente en la Maestría en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

Reconocen su trayectoria en la academia y como especialista

También dio clases de Derecho en el posgrado de la Universidad Latina de América, así como en el posgrado de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro numerario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, miembro asociado de la Sección Mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

Dentro del servicio público, ha sido secretario particular del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; secretario particular del comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas; secretario particular del procurador General de la

República; asesor jurídico y coordinador de asesores del gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, asesor de la comisión de derechos humanos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, director general de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta del INAI y director General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos del propio INAI.

Es autor de los libros: Acerca del Estado. Breves reflexiones sobre política y derecho (con una segunda edición), La defensa no jurisdiccional de los derechos humanos (publicado en Argentina con una reimpresión) y Educación y ética ciudadana. Algunas aproximaciones, en coautoría con Carlos Martín Gutiérrez González. También ha coordinado los libros Responsabilidad social, autorregulación y legislación en radio y televisión, Ensayos históricojurídicos: México y Michoacán, Estudios jurídicos en homenaje al

doctor Diego Valadés, y Tópicos de derecho parlamentario.

