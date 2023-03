Universidad Autónoma de Querétaro: la Ley de Humanidades debe responder a las necesidades del país

En el marco de la discusión vigente de la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI) en el Congreso de la Unión, la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), reafirmó la importancia de que dicha propuesta se debata con todos los sectores involucrados; especialmente el académico, toda vez que este no ha sido considerado en dicha discusión.

La rectora manifestó que desde el 2019 se ha intentado reformar la Ley HCTI mediante cinco iniciativas, ninguna de las cuales logró tener eco suficiente para que diera el avance correspondiente.

Ante ello, y derivado de la iniciativa de Ley HCTI que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador el 13 de diciembre de 2022 y que es impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), refirió que la comunidad académica en conjunto ha estado señalando la necesidad de discutir dicha propuesta a través de siete puntos imprescindibles para considerar en tal debate, estipulados en un exhorto entregado el pasado 11 de enero a las y los legisladores federales.

“Hemos entregado una propuesta de siete puntos importantes que no pueden ser pasados de largo y tienen que ser debatidos. Hemos platicado con diferentes diputadas y diputados para que conozcan nuestro sentir y argumentos; no es un no, es un sí en torno a cómo podemos sumar”, mencionó la Rectora.

7 puntos a debatir

Entre los puntos estipulados en el exhorto se plantea: el reconocimiento al derecho humano de los beneficios de la ciencia sustentada en la libertad de investigación; el establecimiento de bases claras de coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender las problemáticas relativas a la HCTI; y un sistema de gobernanza inclusivo con la participación de todos los sectores involucrados en actividades científicas (ya que la propuesta actual establece un órgano dirigido por la Conacyt en donde no participa la comunidad académica en voto).

De igual forma se propone: un financiamiento adecuado y suficiente a la labor científica; la autonomía de los Centros Públicos de Investigación (CPI); la inclusión de las Instituciones de Educación Superior (IES) particulares para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); y el respeto a la autoría intelectual (toda vez que la iniciativa de Ley HCTI no contempla este aspecto).

Tiempo limitado para debatir la propuesta

La doctora Teresa García Gasca también lamentó que, derivado de la votación que el Poder Legislativo federal realizó la semana pasada para definir la metodología de los parlamentos abiertos de la discusión de la Ley HCTI, se definió como fecha límite el 12 de abril para que estos concluyan, lo que deriva en que no hay una convocatoria suficiente para debatir apropiadamente la propuesta.

“Seguimos insistiendo en abrir el diálogo en todos los sentidos. Todas las comparecencias de la doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, han sido justificar por qué la Ley HCTI está planteada de tal manera y no incluir las opiniones de la academia que están bien sustentadas. Queremos que esta reforma responda a las necesidades de nuestro país”, dijo la Rectora.

En otro orden de ideas, la doctora Teresa García Gasca aludió al cierre parcial de carriles laterales en la avenida 5 de Febrero de la capital queretana, que comenzará a implementarse a partir del mañana 21 de marzo y que afectará las actividades académicas de algunos recintos de la Alma Mater.

Mencionó que los campus La Capilla, Centro Universitario, Aeropuerto y Juriquilla estarán aproximadamente a un 50 por ciento de asistencia. Las unidades académicas que tendrán actividades parcialmente virtuales serán: las facultades de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), Psicología y Educación (PyE), Enfermería (FEn), Derecho (FD), Ciencias Naturales (FCN) y Química (FQ); la Facultad de Ingeniería (FI) tendrá actividades completamente virtuales; y las facultades de Informática (FIf), de Contaduría y Administración (FCA) y de Medicina (FM) continuarán con clases presenciales.

