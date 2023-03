Tamaulipas suma 23 procedimientos de responsabilidad administrativa contra jueces del estado

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado David Cerda Zúñiga, informó que actualmente se siguen 23 procedimientos de responsabilidad administrativa a jueces y secretarios, pero no de ellos de gravedad que amerite la separación del cargo. Aseguró que el Consejo de la Judicatura no ha recibido denuncias en contra de jueces y demás personal del Poder Judicial del Estado, que han habido menciones, pero no son denuncias formales ratificadas para iniciar un procedimiento administrativo.

De los 23 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales once corresponden a jueces y el resto a secretarios, ninguno de ellos es grave y son faltas sencillamente de carácter administrativo, como demora en emitir una resolución, pero no son asuntos graves los cuales ameriten una sanción drástica como la separación del cargo.

Aseguró que por ahora no existe una investigación por parte del Consejo de la Judicatura por una situación grave de alguno de los 116 jueces con los cuales cuenta el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Insistió en que por ahora no hay jueces, ni secretarios separados del cargo, ni sujetos a investigación.

Respecto a las denuncias presentadas en contra de funcionarios de la pasada administración estatal, sostuvo que el Poder Judicial es frío y responsable en los enjuiciamientos y da curso a las carpetas de investigación sin filias ni fobias, revisando las carpetas con estricto apego a la ley.

El magistrado Cerda Zúñiga reiteró que en el Poder Judicial en la administración de la justicia se procede sin filias, ni fobias, y es exclusivamente la administración de la justicia. Por otra parte, indicó que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado trabaja para incrementar su eficiencia en la administración de la justicia para todos los ciudadanos sin hacer distingo alguno.

David Cerda Zuñiga aseguró que ninguno de los casos ameritaría una separación de cargo

FOTO: José A. Hernández

SEGUIR LEYENDO:

El poder judicial, la última línea de defensa

Rafael Guerra; Juzgar sin informarse, manifestación opuesta al comportamiento virtuoso

Norma Piña ha liderado la SCJN desde la legalidad, los ataques en su contra no tienen fundamento