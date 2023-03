Rafael Guerra; Juzgar sin informarse, manifestación opuesta al comportamiento virtuoso

En la conmemoración del 217 aniversario natalicio de Benito Juárez, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, advirtió que juzgar a los demás sin informarse, divulgar especulaciones sin sustento, creer cosas sin cuestionarlas, vivir a merced de las emociones, no escuchar, creer que se sabe todo, intervenir en los asuntos ajenos creyendo tener la verdad, son las manifestaciones más opuestas al comportamiento virtuoso de hacer justicia.

En el Hemiciclo a Juárez, donde montó una guardia de honor en memoria del ex presidente oaxaqueño, acompañado por integrantes de la Muy Respetable Gran Logia Valle de México y del Consejo Supremo de México, aseguró que el Benemérito de las Américas debe significar “para nosotros” compromiso con la justicia, respeto a la ley y a los demás, así como abstenerse de juzgar sin normas, pruebas o testimonios.

Al enfatizar que de nada sirven héroes de un pueblo que desapareció por no vivir de acuerdo a sus valores, el magistrado consideró que el legado juarista debe significar no saltar a conclusiones, no divulgar chismes y no tomar justicia por propia mano, ya que todo eso nunca será justo.

Con la presencia de Cuauhtémoc Plascencia Albíter, Gran Maestro de la Muy Respetable Gran Logia Valle de México, y de Juan Martín Valtierra Nájera, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de México, así como del presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Zamorano Esparza, Guerra Álvarez planteó que lo que corresponde al balance, al equilibrio y lo que corresponde a lo justo es aprender a dar a todos un lugar, escuchar todas las versiones y “criticar nuestros prejuicios”.

Además, ser sensibles y racionales al mismo tiempo, conocer todas las pruebas e información posible, saber aceptar críticas y aspirar más al conocimiento que a sólo “tener la razón”. Con la presencia de consejeras y consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, magistradas y magistrados, juezas y jueces, afirmó que la supervivencia de “nuestro pueblo depende del respeto a sus derechos. “Para esos somos mexicanos o juaristas, o juristas, o masones, o liberales o personas”, planteó.

Dijo que, a nombre de miles de personas que forman parte de la familia judicial, acudía a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez para compartir el ideario liberal y los valores más profundos que definieron el carácter de “nuestro ídolo y de nuestro pueblo”.

Destacó que Juárez asumió el gobierno de un país con una identidad secuestrada y lo hizo una república con estado de derecho soberano, a la que dio patrimonio ideológico de valor incalculable, enriquecido con la identidad judicial, masónica y nacional “que hoy nos une e identifica”.

En el acto participaron el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, y la nieta en quinta generación de Benito Juárez García, Rosa Elena Sánchez Juárez, entre otros.