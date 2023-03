AMLO condena la quema de una figura de la ministra Norma Piña en la marcha de la Expropiación Petrolera

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las manifestaciones de odio en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Norma Piña, durante la manifestación para conmemorar la Expropiación Petrolera, tras afirmar que son expresiones minoritarias, señaló que son acciones propias de los conservadores.

Durante su conferencia matutina de este lunes desde Tuxtla Gutiérrez, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre los actos de violencia en la Plaza de la Constitución, en donde un grupo de simpatizantes de Morena quemaron una figura de cartón alusiva a la ministra presidenta.

Varios políticos se opusieron a esta manifestación. FOTO: Cuartoscuro.

Condena los hechos

“No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor creo que hay más formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino. Condenó estos actos, no hace falta tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos; además nosotros no somos como los conservadores ellos nos ven como enemigos a destruir ni cómo adversarios y nosotros no podemos ser así, somos respetuosos” sostuvo el mandatario.

“Este movimiento debe seguir siendo pacifico y no odiar, son nuestros adversarios pero no nuestros enemigos”, recalcó el titular del Ejecutivo desde la conferencia matutina y sostuvo que estos actos los realizó una minoría.

Pide luchar por la vía legal

“Son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento, la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica y de que no debemos darle motivos a la oposición”, señaló el presidente desde la conferencia matutina, al tiempo que cuestionó que cuando, en su tiempo, quemaron una figura suya, nadie protestó.

“No debe de pasar eso en ningún caso, pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa ¿verdad?, nadie se quejó, de todos modos repruebo lo de la ministra Piña. Yo no sabía que habían quemado una figura de la ministra porque es muy de los conservadores” recalcó.

Sigue leyendo:

México no permite la entrada del Ejército de EU sin permiso: "Antes se metían hasta la cocina e inclusive daban órdenes"

México y Estados Unidos acuerdan combate al fentanilo, de manera conjunta