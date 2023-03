Bullying, negligencia y mala atención médica: qué hay detrás de la trágica muerte de Norma Lizbeth

La muerte de Norma Lizbeth a causa de bullying en Teotihuacán, Estado de México, provocó gran indignación entre la sociedad mexicana, pero lo que realmente acabó con su vida fueron las omisiones de su entorno ante la problemática que enfrentaba, a sus 14 años ya se había acercado a las personas que más confianza le inspiraban para pedir ayuda, pero no fue escuchada.

La recuerdan como una niña tierna y tímida Foto: Especial

Su familia recuerda que ella tenía miedo de ir a la escuela “se sentía mal porque le hacían bullying, le ponían apodos” dijo su mamá Francisca Elvira. En declaraciones para medios, efatizó que la pequeña ya había acudido con los profesores y hasta con la directora pero jamás obtuvo una respuesta, lo que la desmotivó a seguir denunciando.

“Voy a hacer justicia por ella, ella este donde este que sea feliz porque ya nadie más la va a lastimar”, comentó su hermana Alma Delia.

Su agresora, identificada en redes como “Aylin”, la amenazó una vez más, le pidió que se encontrarán afuera de la escuela para solucionar sus problemas a golpes, Norma Lizbeth iba a comentarlo con las autoridades educativas, pero su atención estaba centrada en otros temas propios de su edad que olvidó mencionarlo, trataba de no prestarles importancia a los bulleadores.

Falleció el lunes 13 de marzo Foto: Especial

El 21 de febrero decidió ponerle un alto al bullying del que era víctima, fue al encuentro con su agresora. En las grabaciones que quedaron registradas en redes sociales se observa cómo la adolescente de 14 años espera a su acosadora quien llega sin avisar y le da un golpe inmediato en la cabeza, Norma se defiende pero su contrincante la golpea varias veces en el rostro y la cabeza.

Estudiaba en la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal de Teotihuacán Foto: Facebook Escuela Secundaria Ofic.

Indiferencia de compañeros

Las brutales imágenes ponen en evidencia cómo Lizbeth fue agredida ante la indiferencia de sus compañeras y compañeros de la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal, quienes se limitaron a grabar y echar porras, pero no a parar la pelea ni a auxiliar a la estudiante. Nadie hizo nada.

Las brutales imágenes ponen en evidencia como Lizbeth fue agredida ante la indiferencia de sus compañeras y compañeros Foto: Especial

Aseguran que así era su día a día en el colegio, una de sus amigas fue entrevistada por Infopolitano, narró que le empezó a hablar porque “siempre la veía sola” y “veía como la agredían con groserías”, entre lágrimas comentó que “se llevaron a una gran amiga”.

Omisión por parte de las autoridades educativas

Pese a que la joven que cursaba tercero de secundaria había pedido ayuda, los maestros y directivos demeritaron su llamado y no implementaron ningún protocolo para apoyarla ni a ella ni a sus demás compañeros que al igual que ella han sido víctimas de bullying.

Incluso después de la pelea, Norma Lizbeth fue suspendida por la directora Elizabeth Hernández Rosales, junto a su compañera agresora. Tras ser suspendida, la pequeña pasó tiempo con su familia y aseguró que no quería regresar a la secundaria, su hermana Alma Delia declaró que tenía vómito, dolor de cabeza, no podía respirar y se sentía cansada. Se desvaneció el 13 de marzo y no volvió a despertar.

Norma Lizbeth y su agresora fueron suspendidas por la directora Elizabeth Hernández Rosales Foto: Especial

Su amiga confiesa que ella también vive en carne propia agresiones en la escuela y que aunque las ha denunciado, Elizabeth Hernández la culpa por provocar a sus compañeros. No es el primer caso de bullying en la escuela, familiares y amigos acudieron al centro escolar a pedir un alto al bullying y justicia por el asesinato de Norma Lizbeth, en redes se han viralizado diversos testimonios de madres de familia que reconocen que sus hijos también fueron agredidos y que la directora jamás hizo nada para proteger a los menores. Algunos adolescentes hasta comentaron que los profesores les dicen que sus quejas son "chismes de lavadero".

Diagnóstico deficiente

Luego del 21 de febrero, la menor no volvió a ser la misma, el dolor nunca pasó, su bulleadora le rompió la nariz. Incluso existe otro video donde se escucha como aparentemente una mujer mayor la auxilia y le pregunta si está bien mientras Norma le responde tranquila que va en el turno vespertino.

Su hermana comparte que con el paso de los días el dolor seguía y que volvieron a ir al doctor pero que sólo les recetó naproxeno y paracetamol, que le dijo que todo era a causa de los golpes. Habían acordado que los gastos los pagaría la familia de la menor, pero ese día nunca llegó, falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Esta tarde familiares y amigos de Norma Lizbeth bloquearon el acceso principal a Teotihuacán, que entronca con la autopista México-Pirámides para exigir justicia por la muerte de la adolescente. Además, caminaron hasta la Presidencia Municipal para dialogar con el alcalde priista, Mario Paredes de la Torre, pero no fueron recibidos.

“Es un dolor muy fuerte”, sostuvo su mamá Francisca Elvira.

Su mamá Francisca Elvira pide justicia Foto: Especial

Su familia asevera que la muerte de Norma no debe quedar impune y que quieren justicia, la recuerdan como una niña tierna y tímida.

“Me siento destrozado, me hace falta mi hermana”, declaró su hermano Omar.

Su hermano dice que le hace falta Norma Lizbeth Foto: Facebook Omar RM

La directora de la Escuela Oficial 518, Anexa a la Normal en Teotihuacán, Elizabeth Hernández Rosales, ya fue destituida de su cargo por omisión en los casos contra varios estudiantes; además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya indaga los hechos para deslindar las responsabilidades, actualmente recaba la información con testigos y las pruebas. Aún no hay personas detenidas por los hechos.

Familiares y amigos piden que las autoridades castiguen a los responsables Foto: FB Vocero Veraz

SEGUIR LEYENDO:

Quería ser enfermera: ella era Norma Lizbeth, la niña víctima de "bullying" que murió por una paliza

Destituyen a directora por muerte de Norma Lizbeth, víctima de bullying en secundaria

Nuevo caso de bullying: como paso con Norma Lizbeth, alumnas se golpean y nadie hace nada

DME