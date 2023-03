"Que esté orgullosa porque su hija mató a mi hermana": el fuerte reclamo a la mamá de la niña que golpeó a Lizbeth

Norma Lizbeth de 14 años de edad murió por un traumatismo craneoencefálico luego de haber sido brutalmente golpeada por una de sus compañeras a escasos metros de su escuela, la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal ubicada en Teotihuacán el pasado 21 de febrero, debido a las agresiones físicas, la adolescente perdió la vida dejando en evidencia lo que el bullying puede llegar a ocasionar.

En este contexto, este jueves, familiares y miembros de la comunidad estudiantil llevaron a cabo una marcha para exigir justicia por la muerte de la menor de edad, pues buscan que sea ubicada la adolescente que agredió físicamente a Norma Lizbeth. En esta movilización, los presentes irrumpieron en la escuela para hacer un llamado a las autoridades escolares sobre este hecho que ha lastimado a la familia y amigos de la joven.

Sus familiares le dieron el último adiós a la menor de edad. | FOTO: Especial

El fuerte reclamo de la hermana de Norma Lizbeth a la madre de la agresora

Este lamentable hecho, dejó expuesto un problema de acoso escolar al interior del plantel ha causado una gran indignación debido a que cobró la vida de una joven quien aspiraba a terminar el tercer grado de secundaria, cursar la preparatoria y estudiar para convertirse en enfermera", por lo que su hermana mayor, Alma Delia ha hablado sobre su sentir y la profunda tristeza que siente por lo que le ocurrió a su hermana.

En este contexto, este jueves habló para Telediario sobre los últimos minutos de vida de Norma Lizbeth y doloroso que fue ver a morir a su hermanita, luego de pensar que la atención médica que recibió había sido suficiente: "Al tercer día ella se sintió mal, de hecho mis papás la llevaron al hospital de Axapusco a atenderla, le dijeron que por lo mismo del golpe a lo mejor se sentía adolorida y todo eso, le dieron paracetamol y naproxeno para el dolor de cabeza. Se me acostó boca arriba y me dijo que ella sentía que se iba a desmayar, yo le dije que no se preocupara".

La joven era descrita como una adolescente seria y tímida que al crecer, soñaba con ser enfermera. | FOTO: Especial

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Alma Delia relató lo que pasó a continuación: "Ella solamente se quejó tres veces, se me volteó de lado, intenté voltearla, la pegué a mí y vi cómo ella cerró sus ojos, pero yo pensé que se me desmayó" fue entonces cuando supo que su pequeña hermana, quien aspiraba estudiar enfermería, pero sus sueños se esfumaron cuando una compañera suya decidió acabar con su vida.

Cabe destacar que Alma refirió haberse comunicado con la madre de la adolescente que agredió físicamente a su hermana y lanzó un desgarrador mensaje: "De ahí le vuelvo a marcar porque mi mamá entró, escuché su llanto, que mi hermana ya no estaba con nosotros. Yo agarré, le marqué, le dije que su hija se sintiera orgullosa porque acabó con la vida de mi hermana y la señora se quedó en shock, no me dijo nada, lo único que hice fue colgarle, hasta ahorita no sé nada de la señora" concluyó.

Las crudas imágenes de la pelea han circulado en redes sociales. | FOTO: Especial

Las desgarradoras imágenes de la pelea se difundieron de inmediato, en el breve clip se puede ver a la responsable golpear a la joven en repetidas ocasiones en la cabeza, pero también en el rostro, de igual forma, le jala el cabello varias veces. Las agresiones físicas le provocaron sangrados, de hecho en otro video compartido en redes sociales se puede ver que después de la pelea, Norma Lizbeth se ve severamente lesionada en la nariz, de donde le sale sangre y tiene una grave inflamación en dicha zona.

