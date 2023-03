Pareja denuncia robo y brutal golpiza en famoso bar LGBT de CDMX: “Alardean de ser seguros y son lo contrario”

A través de redes sociales, un usuario identificado como Protozoario ciliado, denunció que sufrió violencia y robo dentro de un bar LGBT+ de la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero al interior de un establecimiento llamado Cabaretito, el cual se localiza en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Cabe mencionar que, derivado las agresiones que vivió, la víctima terminó con múltiples fracturas en la cara, situación que compartió en Twitter.

Según la publicación realizada por la víctima, los hechos se presentaron luego de que acudió al bar con su novio y una amiga, pero al estar dentro del establecimiento fueron "manoseados" por un grupo de cinco personas, quienes intentaron despojarlos de sus pertenencias. Al darse cuenta de la situación, la pareja de la persona agredida notó que había "perdido" su teléfono celular, por lo que dieron aviso al personal de seguridad del bar.

La persona agredida sufrió severas fracturas en el rostro. Foto: @Ecopendeja

No obstante, el personal de seguridad de Cabaretito se negó a revisar a los presuntos ladrones, quienes mostraron una actitud agresiva y comenzaron a golpear a las personas que habían denunciado el robo. "Entre la discusión los ladrones le pegaron a mi novio y a mi amiga, al mismo tiempo que a ella la malgenerizaron", detalló la víctima en sus redes sociales. Posteriormente, los sospechosos fueron revisados, pero, debido al periodo de tiempo que había pasado, ya no tenían el celular bajo su poder.

La víctima comentó que durante su intervención, el personal de seguridad del bar se burló de la situación. Luego del altercado, las víctimas decidieron abandonar el establecimiento, pero al salir del lugar fueron interceptadas por el grupo de presuntos ladrones, quienes agredieron a golpes al usuario de Twitter que realizó la denuncia: "Me agarraron entre varios y me golpearon justo al lado del personal de seguridad. Ni siquiera a 2 m de distancia de la salida". Añadió que los empleados del bar no hicieron nada para detener la golpiza.

El bar cuenta con malas reseñas por parte de otros usuarios de internet. Foto: especial

Finalmente, la víctima comentó que ya se presentó una denuncia, ante la Fiscalía, en contra el bar y de las personas que estuvieron involucradas en la agresión y el robo. "Cabaretito ustedes son culpables de mis fracturas y daños en mi cara y ojo por tener un personal de seguridad incompetente que se niega a actuar y cuando lo hace es de la peor manera, burlándose sin intervenir una pelea donde es evidente quiénes son los agresores", sentenció la víctima en un contundente mensaje.

Decenas de internautas reaccionaron a la publicación y se manifestaron contra el bar LGBT+ y comentaron que también han sido víctimas de violencia por parte del personal del establecimiento: "A mi también me violento uno de sus meseros solo porque yo estaba 'estorbando su paso' y el llevaba una caja de chelas. Me empujó muy fuerte al punto de casi caerme al piso", "Ahí mismo en ese tuburio a mi amigo le robaron el cel" y "Yo también tuve un incidente en un bar de la zona rosa, fueron algunos de los comentarios que recibió la denuncia.

