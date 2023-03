VIDEO: el indignante momento en que un motociclista atropella a un joven con discapacidad

A través de redes sociales se dio a conocer un hecho indignante, pues las cámaras de vigilancia de una calle ubicada en la colonia Loma Bella, en Puebla, grabaron el momento en que un joven con una discapacidad fue atropellado por un motociclista. El accidente dividió opiniones, entre quienes consideran que la víctima tuvo la culpa y quienes responsabilizan completamente al conductor.

El video de escasos 23 segundos muestra la calle 3 Sur, entre 111 y 113 Poniente, ahí se puede ver a un joven de camisa verde cruzar la calle, aunque parece que voltea para verificar que sea seguro cruzar, no lo hace del todo bien, pues se aproxima una motocicleta a toda velocidad, la cual se impacta directamente con el joven hasta dejarlo tirado sobre la cinta asfáltica.

Incluso aún se alcanza a ver cómo el conductor, una vez que se impactó contra el joven, voltea a verlo y se sigue derecho, es decir, no tuvo la intención de detenerse para ofrecerle su ayuda, por lo que a través de redes sociales, se solicita ayuda para localizar al motociclista y se facilitó el número 222 893 7750 para quien tenga información que pueda servir para dar con su paradero.

De acuerdo con internautas, el joven fue identificado como Jorge, quien padece una discapacidad, la cual no se especificó cual es, y vive solo debido a que recientemente falleció su mamá, en tanto otro usuario agregó: "Desgraciadamente nosotros los discapacitados tenemos esa desventaja más cuando tenemos discapacidad auditiva no oímos venir los vehículos que vienen y por no voltear en ambos sentidos nos confiamos y atravesamos las calles sin fijarnos y el vehículo en cuestión no hace parada le vale gorro y pasa y lo atropella a uno".

El joven fue auxiliado por transeúntes. | FOTO: Twitter @JCarlos_Valerio

No obstante, otros usuarios dividen la culpa entre ambos, pues hay quienes aseguran que el peatón debió fijarse y así hubiera evitado salir lesionado, mientras que otros refieren que el responsable por simple empatía debió haberse detenido para auxiliar a la persona que acababa de arrollar, esto, siendo cierta la versión de que probablemente no alcanzó a frenar, asimismo, internautas denunciaron que parecía haber sido apropósito ya que no había motivo de que el conductor se cargara a su izquierda si no había autos del otro lado.

SIGUE LEYENDO:

El programa de bienestar da apoyo a personas sordas en Michoacán

VIDEO | El indignante momento en que un joven atropella a propósito a un hombre en silla de ruedas