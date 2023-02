El programa de bienestar da apoyo a personas sordas en Michoacán

David Guzmán Gaspar, es un joven de 26 años, originario de Michoacán, que nació con discapacidad auditiva, condición que lo llevó a enfrentar el rechazo de la sociedad, las limitaciones para estudiar y las dificultades para conseguir un empleo.

Desde pequeño, David y su hermano, de 31 años, que presenta la misma discapacidad, tuvieron que abandonar su natal Uruapan debido a que ahí no había escuelas para personas sordas, por lo que emigraron hacia la capital Morelia, donde cursaron desde sus primeros estudios hasta la universidad.

Con mucho esfuerzo, y con el apoyo de intérpretes de lenguaje de señas, David logró graduarse de la carrera de Mercadotecnia, y se visualizaba como un hombre profesionista, con un trabajo estable; sin embargo, por su discapacidad, las empresas no lo consideraban apto para laborar.

“Estuve buscando la oportunidad, pero hay muy pocas oportunidades para personas discapacitadas. Me vine a Uruapan, pero, de igual forma, se complicaba mucho por el hecho de que a veces a las personas discapacitadas no nos toman en cuenta. Me proponían cosas, pero, al final, me daban largas”, compartió el joven a través de Enoc Rueda, un intérprete que lo asiste durante la entrevista.