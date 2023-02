Alejandra Del Moral sobre cierre de precampaña en el Edomex: "Sé caminar y trabajar muy duro"

La precandidata del PRI a la gubernatura mexiquense, Alejandra Del Moral Vela, que realizará su cierre de precampaña en Texcoco, destacó que las encuestas la favorecen pues "les dan crecimiento".

"Todas las encuestas en tendencia nos dan crecimiento, eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para la campaña constitucional", dijo.

En entrevista con Alejandro Cacho en el programa de Referente de la Noche, la priista destacó que continúan trabajando con mucha convicción, contundencia, para que, en su momento, pueden llegar a la campaña constitucional "muy armados y muy estructurados tanto como PRI como coalición".

Del Moral Vela indicó que en la campaña que iniciará el próximo 3 de abril, de darán buenas propuestas en todo el territorio mexiquense "y ganar la elección el 4 de junio".

"Todavía tenemos un tiempo para organizarnos, para hacer lo que nos toca y dar muy buenas propuestas, caminar en territorio mexiquense y ganar la elección el 4 de junio".

"Nosotros no nos desconcentramos, seguimos trabajando muy duro" Foto: Especial

Destacó además que la precampaña ha sido únicamente con priistas, pero afirma que dentro de la coalición hay unidad con los demás integrantes de los partidos.

"A partir del domingo, podemos estar reunidos ya con las estructuras del PAN, como del PRD y Nueva Alianza, que también está en esa coalición del Estado de México".

El Estado de México es de todos

Con respecto al próximo evento del 12 de febrero en Texcoco, Alejandra del Moral enfatizó que no es un cierre de campaña, sino una convención de delegados, que desde el principio se avisó que sería en el Oriente del Estado de México".

"No es una provocación porque el Estado de México no es de unos, sino es de todos. No es un cierre, es una convención de delegados que se convoca veía formal, oficial. Nosotros hemos dicho desde el principio de la precampaña que el cierre se iba a hacer en el oriente, entonces no es ninguna provocación".

Finalmente, dijo que ese día será un momento para demostrar unidad y fortaleza, además de ser un momento histórico pues por primera vez, el PRI postula a una mujer para la gobernatura.

"Es un momento para nosotros de demostrar unidad, de demostrar fortaleza y es un momento muy importante para nosotros, porque, por primera vez, en la historia del PRI se va a postular a una mujer a la gobernatura del estado y eso se va a avalar en la convención el domingo a las 11 de la mañana".

