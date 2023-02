Del Moral Vela: vamos a ganar a la buena; se avanzará y sin cometer errores

La precandidata del PRI a la gubernatura mexiquense, Alejandra Del Moral Vela, aseguró que quieren ganar a la buena y eso van a hacer, por lo que seguirán avanzando y sin cometer errores.

Lo anterior lo expresó ante militantes y simpatizantes del tricolor de Valle de Bravo, municipio del sur y que es gobernador por Morena, que dijo lo recuperarán en el 2024.

En su mensaje, Del Moral Vela recordó que los vallesanos ya tienen la experiencia de la elección del 2021, y no la quieren volver a vivir, por lo que ganarán y ante cada descalificación darán una propuesta, y ante cada ataque caminarán más

Aclaró que el PRI y sus aliados no son iguales a sus adversarios, pues representan el proyecto de la unidad frente a la división.

“Y la experiencia de nosotros los vallesanos lo que vivimos en 2021 no la queremos volver a vivir. Queremos ganar a la buena y eso es lo que vamos a hacer donde entre cada descalificación de ellos nosotros vamos a dar una propuesta, ante cada ataque de ellos vamos a caminar con mayor contundencia el territorio mexiquense”, declaró.

La priista se congratuló de los resultados obtenidos en la precampaña y ratificó que han crecido, aunque, aclaró, que la encuesta es una foto del momento, pero seguirán caminando sin cometer errores o caer en el juego de sus adversarios.

La priista se congratuló de los resultados obtenidos en la precampaña. Foto: Especial

Retomó que Morena presumió que llevaba muchos puntos de ventaja, aunque en el PRI crecieron y han avanzado, por lo que alcanzará a su rival y le ganará el 4 de junio.

“La encuesta hoy es una foto del momento en donde vamos avanzando bien. Nosotros vamos a seguir avanzando sin cometer errores, sin caer en el juego de la descalificación; vamos a hacer una campaña diferente”, indicó.

La aspirante a la gubernatura mexiquense afirmó que están en busca de su ejército de valientes para defender lo que se ha hecho bien, y cambiar lo que no. Por lo que todos deben estar arriba del barco los que quieren construir y no destruir.

“Para que todas y todos estén arriba del barco porque los vamos a necesitar, porque en esta batalla quiero que me acompañen los que quieran construir y no destruir, los que quieran unir y no dividir, los que quieran avanzar y no retroceder. Esta campaña va a necesitar lo mejor de todas y todos nosotros”, indicó.

Alejandra Del Moral Vela se comprometió ante la militancia vallesana a ganar el 4 de junio, pues indicó que ya tiene la experiencia que no es de buenas intenciones, pues se requiere de un gobierno con capacidad, experiencia y no ocurrencias.

“El primer compromiso que hago con ustedes es que voy a caminar el Estado sin cansancio, voy a darle durísimo y voy a recorrer cada rincón, la voy a alcanzar y el 4 de junio le voy a ganar la gubernatura”, concluyó.

La precandidata del PRI también programó visitas a Ixtapan del Oro, Donato Guerra y Villa Victoria, y hasta este miércoles ya estuvo en 77 de los 125 municipios mexiquenses.