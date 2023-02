Abandonan a Del Moral y prometen llevar miles con Delfina

Convencidos de que no crece la candidatura de Alejandra del Moral al gobierno del Estado de México, cerca de 200 empresarios, dirigentes sociales y políticos abandonaron sus respectivas convicciones y se sumaron de lleno a la campaña de la maestra Delfina Gómez y su alianza Morena-PT-Partido Verde.

En una reunión privada realizada en Tecamac bajo el auspicio de su presidenta municipal, 12 ex alcaldes, 9 ex diputados y 15 ex regidores saltaron del barco de la Alianza Va por el Estado de México que lleva como candidata a la ex secretaria de Desarrollo Social del priísta Alfredo del Mazo y se convirtieron en alfiles de la 4t al lado de la ex alcaldesa texcocana Gómez Álvarez.

Entre los que consideran que con Morena y aliados van a la segura por lo que caiga, están Noe Martín Vázquez Pérez, ex diputado federal priísta y cercano a Eruviel Ávila; Basilio Gómez, ex candidato de Fuerza por México al gobierno de Naucalpan; Luis Fernando Cepeda López, ex funcionario en el gabinete del priísta Alfredo del Mazo; Yuri Loza González, ex diputado federal por Chimalhuacán; Mario Montiel ex funcionario del ayuntamiento panista de Toluca y varios más que no sólo se pusieron el chalequito guinda, sino que se comprometieron ante doña Delfina a sumar al menos 200 mil seguidores a su causa.

Dicen que, de que lloren en su casa a que lloren en la campaña de Ale del Moral, ellos mejor ponen pies en polvorosa. Por cierto que de los 830 millones que desaparecieron de la SEP durante la breve gestión de la maestra Delfina, el presidente López Obrador dijo justificando a su candidata, que se trata de irregularidades y no actos de corrupción. ¡Yo soy de zacazonapaaaan!

En el lugar 126 de 180, México aparece como el país más corrupto de los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Según el listado que publica www.transparency.org, en una escala que va de cero puntos para los países más corruptos y 100 para los menos corruptos, Dinamarca está en el primer lugar con 90 unidades, seguido por Finlandia y Nueva Zelanda, ambos con 87, en segundo lugar. Hasta el puesto 14 aparece Canadá con 74 puntos, Estados Unidos en el 24 con 69, España en el 35 con 60 y Costa Rica en el lugar 48 con 54 puntos. Tristemente, México está en el sitio 126 con apenas 31 unidades, muy abajo de Colombia en el lugar 91 con 39. Lo bueno es que en Palacio aseguran que aquí la corrupción ya se acabó.

El reciente ataque físico de una leona a una mujer en condición de pobreza en Aguascalientes, nos recuerda los vacíos legales que permiten la coexistencia de animales salvajes y potencialmente peligrosos para el ser humano en zonas urbanas. La víctima, Brenda Liliana Hernández Ibarra, de 40 años, sufrió heridas graves en piernas (un pie prácticamente destrozado), cadera, tórax, hombros y cráneo, se encuentra en coma inducido y en estado crítico, fue agredida por la leona de dos años cuyo dueño la tenía como mascota hasta que escapó y pudo deambular por el oriente del municipio durante horas en que mató al perro de la mujer sin que personal de la alcaldía pudiese neutralizarla.

El propietario de la felina dijo contar con los permisos para poseer a “Salomé” y se negó a permitir su incautación asegurando que se haría cargo de los gastos médicos de la mujer. Este episodio, que podría terminar con la muerte de la víctima, debería hacernos reflexionar sobre la facultad de las autoridades federales o estatales de extender “permisos” para poseer como mascotas este tipo de fauna.

Por más que el propietario diga que se hará cargo de los gastos médicos de la víctima, la vida no será lo mismo para ella ni para su familia, y en caso de que la mascota sea incautada terminará en el reducido espacio de un zoológico o en un refugio, donde jamás debió terminar sus días por tratarse de un ser naturalmente salvaje. Urge educar a la gente: hay animales que no pueden ser mascotas.

En respuesta a una vieja demanda ciudadana, la obra del puente deprimido de Cuautitlán permitirá una mayor movilidad para vecinos y visitantes en este importante municipio conurbado mexiquense. Con el impulso de nuevas obras y servicios, me comenta el alcalde Aldo Ledezma, su administración pretende dar muestra que es posible la rendición de cuentas y la transparencia para sus gobernados. El edil me asegura que ha detonado su plan de desarrollo, que se verá traducido en obra pública como la remodelación de la Calzada Guadalupe que conecta al municipio con la Autopista México-Querétaro.

Cooperación binacional sobre seguridad fronteriza, migración, así como reducción de tráfico de armas y fentanilo, fueron los temas que abordaron el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y la delegación de senadores y representantes de Estados Unidos en la Cancillería. Ebrard ha insistido en la urgencia de parar el flujo de armas a México y de el letal fentanilo al país vecino, postura que le ha valido la atención de demócratas y republicanos que están más que preocupados por los 100 mil muertos en su país, víctimas de la peligrosa sustancia tan sólo el año pasado. La relación del canciller mexicano con los grupos de poder en ambos partidos de Estados Unidos, le ha dado un amplio handicap a favor como un confiable candidato para 2024.

Este mes se cumplen tres años de que estalló la huelga en Notimex y del despido injustificado de más de 200 trabajadores de lo que fue la agencia mexicana de noticias, sin que la administración del presidente López Obrador haya buscado una solución efectiva al conflicto. Lejos de una solución para quienes se quedaron sin sustento siendo cabezas de hogar, sobre todo mujeres, la directora de Notimex, Sanjuana Martínez sigue disponiendo de un generoso presupuesto del que reportan más de 350 millones ejercidos, sin una sola nota o reportajes publicados, es decir, sin trabajo que justifique ese gasto.

Como el caso del avión presidencial que lleva más de 4 años sin ser vendido generando millonarios gastos, Notimex resultó ser una improductiva renta millonaria pero segura para la camarilla que la “dirige”.



POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

