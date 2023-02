AMLO sobre Norma Piña en la SCJN: "Está por mí de presidenta"

"La señora presidenta de la Corte para hablar en plata: está por mí de presidenta", fue la frase con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló de la apertura que ha tenido su gestión para permitir la independencia entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y creó el clima que a su parecer le dio la oportunidad a Norma Lucía Piña ser la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El mandatario de México añadió que en las administraciones pasadas era costumbre que el presidente decidiera quiénes serían los magistrados que se ocuparían de este cargo. Durante la conferencia de prensa que realiza desde el Centro Histórico, indicó que los grandes cambios en el país se llevó a cabo gracias a la voluntad del pueblo.

López Obrador dijo que la clase política vivió desde el Porfiriato en un periodo en el cual se daba la razón al mandatario del país antes de que este emitiera cualquier declaración.

"A mí no me gusta ser tapadera de nadie, nunca lo he sido", dijo.

El presidente dijo que la autonomía que ha pedido ante los Poderes de la Unión ha permitido una elección libre de funcionarios. FOTO: Presidencia.

Contó que cuando se convirtió en jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal fue visitado por los magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México para que los ayudara a nombrar al titular del Tribunal Superior de Justicia de la capital.

"Me pidieron que yo diera la línea como era", dijo.

Ante esto, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional se negó a esta posibilidad y le pidió a los funcionarios seleccionar a su líder conforme a sus necesidades y sin involucrarlo. Destacó que tampoco quiso nombrar a los jueces que se convertirían en magistrados a la entonces Asamblea Legislativa.

Criticó que durante décadas fue el presidente quien nombró a diputados, senadores, magistrados, gobernadores y demás funcionarios. Destacó que un extitular del TSJ CDMX le agradeció que cuando dejó el cargo como jefe de Gobierno se tuvieran los mecanismos de transparencia que le permitieron llegar al cargo.

"Si se tiene empleados en la Corte y hay corrupción de jueves, yo me tengo que quedar callado", dijo.

Descarta el veto al "Plan B"

Descartó vetar el "Plan B" de reforma electoral, aun cuando los legisladores no hicieron todas las correcciones que en diciembre pasado pidió el Ejecutivo federal. En la mañanera, se cuestionó al mandatario federal si llamaría nuevamente al Congreso que eliminen que los partidos políticos puedan hacer “un guardadito” de lo que no gastaron en el año fiscal para poder usarlo en el próximo; contestó que eso ya “es intrascendente” y será algo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“De todas maneras lo voy a ver, pero ya es un asunto, la verdad, intrascendente, sólo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia dorada del INE y de otros organismos que le cuesta mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos, son organismos mantenidos y buenos para nada”; dijo.

López Obrador dijo que su plan original de reforma electoral era disminuir los recursos para partidos políticos, para el INE y el número de legisladores, pero fue rechazado por la oposición liderados por el activista Claudio X. González.

“Hay que reclamarle, pero no a mí, o sea, hay que reclamarle a Claudio X. González, que es el jefe (de la oposición)”, dijo.

El 9 de diciembre pasado, el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconocieron que la Cámara de Diputados hizo modificaciones inconstitucionales a la iniciativa presidencial de reforma electoral a leyes secundarias, pero tras dialogar con legisladores prometieron corregirlas.

“El duende hizo sus travesuras”, dijo López Obrador el año pasado.

Entre las tres correcciones que los legisladores prometieron hacer estaba eliminar la posibilidad de que los partidos políticos no regresen sus excedentes a Hacienda y los dispongan para el siguiente ejercicio fiscal. Este miércoles, se hizo hincapié al mandatario que tiene la facultad de “corregir estos errores” en el "Plan B".

“Sí, pero lo voy a usar para cosas que considere más importante porque sino se me viene la campaña de que estoy actuando de manera autoritaria. Y vale más que se vaya como corresponde legalmente a la Suprema Corte”, dijo.

