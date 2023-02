AMLO sobre el video de morenistas recibiendo dinero: “Es echar porquería al ventilador”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ha visto los videos en los que funcionarios de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena), reciben fajos de billetes. Sin embargo, expresó que es “echar porquería al ventilador”.

A pregunta expresa sobre el tema, declaró que “no conozco el video, pero habría que verlo, hay desde luego mucho interés de buscar igualarnos, es echar porquería al ventilador, todos son iguales, eso ya lo hemos padecido, todos son iguales”. Afirmó que cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador buscan irregularidades en su movimiento.

“A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, por eso he resistido, si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje. No pueden por eso, es que el problema de los conservadores es que son muy ambiciosos, muy corruptos, los desquicia el dinero, su dios verdadero es el dinero, eso lo decía el cura Hidalgo, ustedes, les decía a los que lo estaban excomulgando ‘tienen como único dios al dinero’ y siempre estamos aquí hablando de que se tiene que purificar la vida pública, llevar a cabo una renovación tajante”, aseveró.

Anoche se conoció que funcionarios del gobierno de Campeche (Raúl Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit,) y la senadora de Morena, Rocío Abreu, fueron grabados recibiendo dinero en efectivo antes del proceso electoral de 2021 en donde Layda Sansores ganó la gubernatura.

