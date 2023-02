Los desgarradores testimonios de los peregrinos que se accidentaron en la México-Puebla

Este domingo sucedió una tragedia en la carretera México-Puebla con la volcadura del autobús donde viajaban varios peregrinos provenientes de Puebla del municipio de Ajalpan. El fuerte accidente dejó al menos a tres personas fallecidas y a 25 heridos. Varios de los sobrevivientes que no requirieron que fueran trasladados a clínicas, tal como sucedió con otros pasajeros que los llevaron en un helicóptero al hospital de Magdalena de las Salinas, compartieron su desgarrador testimonio del fatal accidente.

Una de las peregrinas que viajaba en compañía de su esposo, su hija y su bebé, así como su suegro y sus cuñadas, contó cómo ya ella junto con otra señora habían advertido que el camión no se encontraba en óptimas condiciones, ya que comenzaba a salir un fuerte aroma a llantas quemadas, previo a que el autobús se volcara sobre el asfalto.

"Yo venía en medio. Escuché que venía haciendo ruido, cuando se pegó a la orilla de la carretera. Dijimos que olía a llantas pero no nos hicieron caso. Creímos que nos iban a asaltar porque se escuchaban piedras. Cuando dijeron que nos agarráramos ya traía a mi bebé, lo abracé y ya no supe nada. Me ayudaron a salir por el bebé. Fui la primera que se levantó.

De ahí otros salieron de enfrente, pero no todos hasta que abrieron unas puertas de la parte de atrás (del autobús). Vamos a revisarlo (al bebé) pero aparentemente no le pasó nada porque lo traía bien cubierto”, dijo la afectada mujer quien señaló que de cualquier manera serían llevados a una clínica para hacerles una revisión médica. “Nos van a dar un trámite para que nos cubra el seguro del carro”, dijo.

La volcadura del autobús dejó 3 muertos. Foto: Especial

Agregó que una de sus cuñadas y dos de sus sobrinos fueron llevados a un hospital al sufrir golpes por la volcadura del autobús, la herida había quedado atorada entre los fierros del camión por lo que perdió sangre, mientras los menores de 7 años de edad, fueron golpeados en sus cabezas.

Era la primera vez en 2 años que volvían a la Basílica

Otro de los sobrevivientes identificado como Rafael Feliciano contó en entrevista televisiva que era la primera vez que su familia y él viajaban hacia la Basílica debido a la pandemia de Covid-19. Iba en compañía de su mamá, su sobrino y su papá de 50 años de edad quien fue una de las personas que murieron en el accidente. Ambos se dedicaban a la albañilería.

“Veníamos cada dos años. Esta era la primera vez desde que pasó la pandemia”, contó.

Indicó casi al borde del llanto que su papá quedó prensado en los metales que se desprendieron del autobús por lo que perdió la vida. "Mi papá está prensado en el autobús. Ya a mi mamá se la llevaron al hospital con mi sobrino, estaba mal de su pie. Se los llevaron en helicóptero al hospital Magdalena de las Salinas”, relató.

Agregó que preguntó al chofer que salió ileso si se había quedado dormido, o qué fue lo que había provocado que de pronto perdiera el control del autobús. Indicó que el motor del camión de pronto se apagó: "que se apagó su motor, que eso fue la causa del accidente y ya se metió aquí en el asfalto, pero no sé por qué se volteó".

"Veníamos de nuevo a ver a la Vírgen, pero ya ve lo que pasó. Solo faltaban dos horas, hora y media de camino", dijo el sobreviviente.

Varios heridos fueron llevados en un helicóptero a un hospital. Foto: Archivo

Gonzálo Peña fue otro de los ocupantes del autobús que fue advertido sobre el inminente accidente que sucedió: "Nosotros veníamos en la parte de atrás, de repente al descolgar esta área, escuchamos que dijo ‘agárrense’, no sabemos el motivo; con el pánico y todo, no recuerdo más".

A su vez, Filadelfo Hernández Ábrego, otro de los peregrinos que iba a bordo del autobús, indicó que salieron de Ajalpan alrededor de la 1:30 de la mañana con destino a la Basílica de Guadalupe, por ello, la mayoría de los pasajeros iba durmiendo en el momento que fueron despertados por la volcadura del autobús.

Tras el accidente, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció que habrá apoyo para las familias de las víctimas. “Lamento mucho lo ocurrido en la autopista México-Puebla. Instruyo a @juliomiguelhg y a @JAntonioMtzGa para que brinden atención oportuna a lesionados y familiares. Un abrazo solidario a los deudos de quienes desafortunadamente perdieron la vida”.

