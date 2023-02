Morena presentará iniciativa para mejorar el rendimiento de la selección los mundiales: "Basta de hacer el ridículo"

Para no volver a hacer el ridículo en un Mundial de Futbol, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputado, Ignacio Mier, presentará una iniciativa que permita impulsar un mayor rendimiento deportivo.



"Es importante poner en el centro de todo esto el desarrollo de nuestro deporte nacional, ya basta de hacer el ridículo en cada mundial, como sucedió el año pasado", expresó.



Durante una gira por Tehuacán, Puebla, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que el fútbol es el deporte más popular de México y le pertenece a toda la gente; ante esto pidió que las decisiones ya no se tomen desde las cúpulas o a partir de intereses comerciales.



Mier Velazco afirmó que desde la Cámara de Diputados "vamos a proponer alternativas para asegurarnos que eso no vuelva a suceder", al tiempo que se pronunció por devolver el fútbol al pueblo a través de considerar el sentir nacional en las decisiones de los directivos.

Todos deben construir

“No podemos permitir que nuestra Selección Nacional vuelva a hacer el ridículo en el mundial 2026, como sucedió en Qatar 2022 y manifestó que presentará en los próximos días una iniciativa en la Cámara de Diputados para ese fin", comentó.



Indicó que, desde San Lázaro se puede hacer mucho por este deporte, desde mejorar las condiciones para fomentar su práctica, el ID para acceso a estadios y las condiciones en las que se encuentran estos últimos.



“Vamos a presentar una iniciativa para que el INAI permita que exista la identificación facial para el acceso a los estadios; actualmente la ley no se los permite, pero también vamos a hacer una revisión puntual de cómo están las instalaciones para hacer un exhorto a los gobiernos estatales”, dijo.



El diputado federal aseguró que todos deben construir, desde los clubes, la Federación Mexicana de Futbol, la Cámara de Diputados y los gobiernos federales y locales, para que efectivamente este Mundial sea un éxito para México, en todos los sentidos.

