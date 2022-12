Argentina debe ser castigado por la FIFA

Gianni Infantino estaba feliz el domingo en Lusail. ¡Vaya! Hasta acompañó a Leo Messi en el camino desde la entrega de la Copa FIFA, hasta donde estaba el equipo esperando para el festejo. Se convirtió en su guarura, en un queda bien de La Pulga por haber ganado su primer Mundial de futbol.

Lo que nunca pensaría Mr. President es que una hora más tarde, el mismo Messi encabezó una de las imágenes más grotescas que se tienen memoria en la finales de Copa del Mundo. “Esos putos periodistas, la puta que los parió, oh oh oh oh...”, fue la canción que utilizaron al salir del vestidor y pasar por la zona mixta.

Un acto que, además de deplorable, rompe con las reglas establecidas por la propia FIFA.

A México lo han sancionado casi una decena de veces, entre recomendaciones y castigos severos, por el grito que la mojigata FIFA considera como misógino.

Del “Ehhh Puuutooo” al “Esos putos periodistas, la puta que los parió” ¿Qué maldita diferencia hay? ¿Por qué no se ha manifestado la FIFA? ¿Por qué Infantino no manda un mensaje de rechazo?

Hipocresía total, rotundo fracaso es este títere del sistema, que más parece barra brava, que un presidente autónomo para decidir castigos estipulados por ellos mismos, pero como se trata de Messi y Argentina, se hacen de la vista gorda.

Argentina debería ser severamente castigada por una simple diferencia al grito mexicano.

Acá y en Estados Unidos nació como un joditivo al portero, no un grito homofóbico, pero si lo van a tratar de esa forma en Suiza, entonces quiere decir que debe tener mucho más relevancia que lo griten FUTBOLISTAS, y no el público; y que, además, le digan prostituta a las madres del periodismo ahí concentrado en la zona mixta.

Lo peor de todo fue que los argentinos, representantes de los medios de comunicación, reían, celebraban el título como si lo hubieran ganado ellos, patéticos. Fueron insultados, sobajados y hasta con su pobre madre se metieron, y sólo sonreían y pedían que se detuvieran con la copa del mundo para una foto.

La FIFA tiene en sus manos una fuerte decisión. Esperemos, por el bien de este deporte, se atrevan a castigar como se merece al campeón del mundo.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@gvlo2008

MBL