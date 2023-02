Denuncian agresión a migrantes en Tapachula, Chiapas

Migrantes de distintas nacionalidades se amotinaron en las últimas horas en el interior de la estación Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

Defensores de derechos humanos y los mismos inmigrantes aseguraron que los extranjeros exigían su salida pronta de este recinto federal para estar libres y buscar opciones de legalización en el país, pero en la revuelta, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) respondieron con golpes.

El incidente comenzó en horas de la noche del miércoles, se prolongó hasta la mañana de este jueves y durante las últimas horas la vigilancia policial se ha reforzado.

Incluso, se habló de varios migrantes golpeados y hasta de dos supuestos decesos, pero hasta el cierre de esta edición la delegación del INM en Chiapas no ha desmiente o confirmado esta información.

José Galdámez Peregrino, presidente del Colegio de Inmigración y Derechos Humanos de México, sostuvo que el amontonamiento de extranjeros era una bomba de tiempo, debido a las condiciones de hacinamiento en que están en la estación Siglo XXI.

Exigió una investigación al gobierno federal para conocer si en la estación migratoria de Tapachula, dos extranjeros murieron o es sólo un rumor.

El activista puntualizó que los extranjeros han denunciado que son víctimas de robos por parte de los propios agentes migratorios.

Saraí Murguía, una migrante hondureña que espera afuera noticias de su esposo, dijo a El Heraldo de México que desde la noche del miércoles la movilización de policías y militares ha sido excesiva; teme lo peor. “No tengo noticias de mi esposo y ya pasaron casi 24 horas, no he podido comunicarme con él y no sé si está bien después de lo que ocurrió. Estoy muy preocupada y nadie nos da información”, relató.

Hasta entonces, la situación se mantiene tensa alrededor de este complejo migratorio en Tapachula.

