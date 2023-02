Cristina Mieres respalda la equidad de género en la toma de decisiones: "Apoyo a la mujer"

Cristina Mieres, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group, indicó que el rol de las mujeres tanto en la vida laboral, como fuera de ella, es muy importante, sobre todo en el momento de la toma de decisiones, por lo que siempre a poyado a todas ellas.

En entrevista con Adriana Delgado para el programa de El Dedo en la Llaga, la también fundadora y directora de la Fundación Grupo Andrade, dijo estar a favor de que en las empresas haya porcentajes iguales de hombres y mujeres.

"yo una apoyadora de la mujer, estoy en pro de que en las mesas de tomas de decisiones de las empresas haya mujeres, haya un porcentaje igualitario de mujeres".

Acotó que el suplemento de Mente Mujer en el Heraldo de México tiene como objetivo de visibilizar que nadie ve, "nosotros en ese suplemento hablamos de todas las mujeres, desde la que es bombero, doctora, desde la que barre la calle, la que es CEO de una empresa, la que es jugadora de futbol o bailarina, de todas, para que la gente ve a su trabajo y las aprecie; y podamos tener un lugar diferente en la sociedad".

"No solo por el hecho de ser mujer tenemos que tener un lugar ahí" Foto: Especial

Mujeres y hombres se complementan

Mieres Zimmermann indicó también que el rol de la mujer y el hombre no debe estar peleado uno con el otro, pues ambos tienen mucho que aprender de su contraparte para construir una mejor sociedad.

"No solo por el hecho de ser mujer tenemos que tener un lugar ahí, tenemos que demostrar que somos capaces tenemos que ganarnos el lugar. No es estar en la ecuación para quitar a los hombres, nosotros les aprendemos muchísimo, pero ellos también pueden aprendernos, por naturaleza tenemos que complementarnos, no nos quitamos unos a otros.

Mencionó que en El Heraldo de México cada vez hay más mujeres capaces de hacer su trabajo, "muchas mujeres que a lo mejor no se ven, pero ahí están".

