Lorenzo Córdova: "Costará 3 mil 500 mdp el despido de 6 mil trabajadores del INE"

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que el despido de casi 6 mil trabajadores del organismo como establece el Plan B de la reforma electoral costará al erario 3 mil 500 millones de pesos.

Durante su participación en la inauguración del foro “¿Cómo iremos al 2024 con las nuevas reformas?”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Córdova recalcó que el llamado “Plan B” altera las condiciones actuales de las elecciones e implica un retroceso de 30 años en el tiempo, cuando los comicios eran el primer problema político.

En este contexto, enlistó las afectaciones que tendrá la reforma a la estructura del INE y principalmente a la organización de las elecciones, advirtió que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve, el INE está obligado a implementar el “Plan B” una vez que sea publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación.

"El INE no va a ser igual, no somos iguales", señaló Foto: Especial

“En el momento en que se publique esta segunda parte del Plan B, va a entrar en vigor y por lo tanto el INE tendrá que acatar lo que dice la ley, pero en ejercicio de sus atribuciones constitucionales lo vamos a llevar ante la Suprema Corte de Justicia en una segunda controversia constitucional. No vamos a darle gusto a quienes están esperando que nosotros incumplamos la ley. El INE no va a ser igual, no somos iguales", señaló.

Costos y consecuencias

Al referirse a las modificaciones que afectan directamente al Servicio Profesional Electoral del Instituto, recordó que cuenta con 2 mil 571 funcionarios, que participaron en un concurso, donde fueron evaluados y con la reforma desaparece el 84.6 por ciento de éstos, equivalente a 2 mil 100 puestos, adicionalmente están las plazas admirativas lo que suman cerca de 6 mil personas que quedarán sin empleo y eso costará al erario 3 mil 500 millones de pesos.

“Las plazas del Servicio Profesional Electoral, más de dos mil 100 plazas así, ¡pum! desaparece. Por cierto, también hay plazas administrativas que desaparecen. El total de plazas que la reforma electoral esfuma son casi seis mil. Saber, en un primer cálculo cuánto vamos a tener que pagar, cuánto va a tener que pagar el Instituto por la liquidación de esas de esas seis mil, casi seis mil plazas: tres mil 500 millones de pesos”, señaló Córdova.

Luego de la aprobación del paquete completo del llamado Plan B, el consejero presidente recalcó que “la responsabilidad de los tribunales es enorme”, y dijo, que es tiempo de la Corte y del Tribunal Electoral y de los juzgados de distrito.

“Lo que nos toca a los demócratas convencidos, es respaldar el trabajo que ellos (ministros, magistrados y jueces) realicen, y no caer en la lógica propia de las mentalidades autoritarias, de enfrentar esta etapa delicadísima de la vida política del país a partir de las amenazas. Dejemos las amenazas a los autócratas”, dijo Córdova.

SEGUIR LEYENDO:

Delegado del INE en San Luis Potosí se inscribe para ser parte del Consejo General

Morena y el PAN coinciden en que el INE debe ser presidido por una mujer

dhfm