Suspenden guardería en Sonora: no tenía puertas de emergencia ni botiquín de primeros auxilios

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora suspendió las operaciones de la estancia infantil “Risas y Pasitos”, ubicada en el Fraccionamiento Misión Los Lirios en Hermosillo, por confirmar serias deficiencias en sus instalaciones que ponían en riesgo a los menores.

Fueron elementos de la dirección de inspección y vigilancia de Protección Civil quienes acudieron a verificar esta estancia, como parte del Programa Anual de Inspecciones, donde se verifican todas las guarderías de Sonora para que cumplan con la Ley Cinco de Junio.

Es la primera guardería suspendida durante 2023 Foto: Especial

La estancia infantil tenía bastantes deficiencias

Jesús Valenzuela, director de Inspección y Vigilancia, detalló que la estancia no contaba con programa interno de protección civil, seguro de responsabilidad civil, puertas de emergencia, simulacros preventivos, ni capacitaciones válidas de todo el personal. Además, no tenía muros de contención en la vialidad, no contaba con retardantes al fuego de material combustible, ni material ignífugo en la edificación, no tenía botiquín de primeros auxilios, ni señalización en sus instalaciones.

Por esto se tomó la decisión de suspender completamente todas las operaciones de la estancia infantil hasta que no subsanen al 100% todas las deficiencias encontradas. Explicó que la inspección y suspensión de la estancia “Risas y Pasitos” se derivó de un reporte generado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo que trabaja en estrecha colaboración con Protección Civil.

Esta sería la primera guardería suspendida del año, este 2023 se tienen registradas un total de 167 áreas infantiles de ese tipo, adicional a revisiones o inspecciones especiales que surjan derivadas de denuncias ciudadanas. Por eso, invitó a la población a denunciar cualquier anomalía en las guarderías al número de emergencia 911, o bien al teléfono directo de Protección Civil Sonora, (662) 236 4400.

