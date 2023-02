Llevó a su hijo a la guardería y se lo entregaron muerto: “Solo tuve a mi niño 3 años”

Miles de madres tienen la necesidad de trabajar y dejar a sus hijos pequeños en guarderías, lugares en los que confían el cuidado de los menores, esperando que estén bien atendidos, pero en algunas ocasiones la tragedia llega, de la mano a la negligencia o el descuido. Esto ocurrió en una estancia infantil particular de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde Damián, un niño de 3 años, murió cuando se encontraba dentro del plantel. Personal del sitio llamó a su madre para pedirle que fuera por él, se lo entregaron sin vida.

De acuerdo a la madre del menor, Amparo Moreno, recibió una llamada de la guardería “Instituto Educativo Pinguin & Baby”, por lo que se trasladó al sitio y le entregaron al niño completamente mojado, por lo que creen que cayó a la alberca y se ahogó; sin embargo, dijo que los propietarios del lugar aseguraron que se broncoaspiró al ingerir sus alimentos. Cabe señalar que el menor tenía trastorno del espectro autista, razón por la que fue ingresado al lugar, pues ofrecía distintas terapias.

Las autoridades indicaron que la mujer llevó por sus propios medios al niño a una clínica particular cercana a la guardería, donde fue declarado muerto, pero uno de los médicos dijo que el pequeño ya había llegado sin signos vitales, según declaró el abuelo de Damián, Rigoberto Moreno.

Policías llegaron a la guardería tras la muerte de Damián. Foto: FB. Auditiva Radio Comitán.

El abuelo narró que vio a su hija con su nieto en brazos, “El niño estaba todo mojado”. Al preguntarle a la mujer qué había ocurrido le dijo que el pequeño ya estaba muerto, por lo que el hombre lo sacudió con el afán de hacerlo reaccionar.

En medio de su dolor, la mujer dijo que la tragedia no debió haber ocurrido, pues el niño iba contento a la guardería, en la que confió cuidarían a su hijo, cosa que no pasó. “Mi niño ya no está conmigo, solo lo tuve 3 años, esto no debió pasar. Ayúdenme por favor”, dijo la madre.

El pequeño Damián tenía autismo. Foto: FB. Auditiva Radio Comitán.

Tras el trágico hecho, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas abrieron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las causas de la muerte del menor. El cuerpo del niño fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarle la necropsia de ley.

Una vez practicado el examen forense, los restos del pequeño Damián fueron entregados a sus familiares, quienes le dieron el último adiós, primero con una misa de cuerpo presente, después fue velado en la que fue su casa.

Los papás de Damián lo despidieron. Foto: FB. Auditiva Radio Comitán.

Respuesta de los directivos

Al llegar a la guardería, policías se entrevistaron con con José de Jesús “N”, de 49 años de edad, quien se desempeña como director general de dicha institución, el cual les dijo que el menor se broncoaspiró cuando estaba comiendo, con sus propios alimentos.

Debido a que la muerte del menor se extendió por toda la ciudad, por lo que medios de comunicación llegaron al sitio a cubrir la noticia. El hermano de la dueña de la guardería agredió a la reportera de Televisa Chiapas, Verónica Vega, a quien le arrebató el celular, pero se lo devolvió por presión de otros periodistas, a quienes corrió del lugar diciendo que allí no había sucedido nada.

DMGS

SIGUE LEYENDO

El hermano del exfiscal de Guerrero fue detenido por disparar frente a una guardería en Acapulco

La Guardería del infierno, así era el lugar en el que torturaban a niños de tres años en Bolivia