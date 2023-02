Indira Vizcaino asegura que hay decremento en las cifras de violencia en Colima

Después de darse a conocer el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que revela que Colima lidera el “Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo”, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva aseguró que desde hace un año que se registró el incremento de la violencia en el estado, se han hecho acciones para combatirla, por lo que afirmó que hay un decremento en las cifras.

“Claro es una realidad, los números están ahí, Colima a nivel nacional, en proporción al número de habitantes, sigue teniendo indicadores que no nos favorecen, pero eso no quita que hay decremento en las cifras, que no ha sido el suficiente como para que bajemos de esta media nacional, tenemos que seguir trabajando, pero nuestras cifras en comparación con el año pasado en lo local han disminuido de forma importante en algunos delitos, de forma menos notoria en otros, pero tenemos una tendencia decreciente”.

Reitera incremento de homicidios

En su rueda de prensa semanal, ofrecida esta tarde, la mandataria estatal reiteró que el incremento de homicidios dolosos en esta entidad, que colocan a Colima en primer lugar, con una tasa de 181.94 homicidios por cada 100 mil habitantes, se debe a la división de un grupo del crimen organizado; sin embargo, aseguró que se está trabajando a favor de la seguridad y prueba de ellos es la disminución de delitos.

“Es un tema en el que me parece que nunca vamos a bajar la guardia, nunca tenemos que bajar la guardia y nunca por avances que se tengan tenemos que decir que las cosas ya están hechas o resueltas, vamos a estar siempre trabajando de manera incansable todos los día y siempre buscando y propiciando este trabajo coordinado con todas las instituciones y con todos los niveles de gobierno”.

Vizcaíno Silva reiteró que el incremento de homicidios dolosos en esta entidad Foto: Especial

Vizcaíno Silva indicó que los municipios son los responsables de brindar la seguridad a los ciudadanos, pero negó deslindarse de esa responsabilidad y prueba de ello es que su gobierno les ha dotado de patrullas, equipamiento, capacitación y uniformes, además de que se han apoyado con las instituciones federales, como la Sedena, Marina y Guardia Nacional, para tener presencia en todos los sectores del estado.

Asimismo dijo que el narcomenudeo es causa de este incremento de la violencia, tanto es así que la disputa es por la plaza; sin embargo, aseguró que este problema también se tiene que atacar por otros medios, como la prevención.

Lamenta cargo de Genaro García Luna

Respecto al veredicto de culpabilidad que un jurado en Nueva York dio al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Vizcaíno Silva manifestó que es lamentable para la nación comprobar que quien estuvo a cargo de la seguridad pública del país e inició la guerra contra el narco era uno de ellos y confió en que haya avance no solamente en este caso, sino en otros casos que giran alrededor de este asunto.

Agregó que coincide con las voces de que este veredicto debe ser un homenaje a todos aquellos policías, ministerios públicos, personal de Sedena, de Marina, que en su momento estuvieron haciendo frente, que eran quienes iban al frente de esta denominada guerra y perdieron la vida aspirando a defender a las familias mexicanas y a hacer su trabajo de la mejor manera, pero que desafortunadamente quien los enviaba estaba del lado contrario.

Genaro García Luna lleva su proceso en Estados Unidos Foto: Especial

Agregó que eso lleva a la reflexión de cómo en el pasado y seguramente no solo en el gobierno federal sino también en los gobiernos estatales y municipales, este vínculo ha existido y ha generado problemas enormes en la sociedad, por lo que reiteró que en el caso del gobierno de Colima se mantienen en la Cero Tolerancia a la corrupción y de cualquier tipo de actuación que vaya en contra de la ciudadanía.

SIGUE LEYENDO

Colima: comandante de la FGE lucha entre la vida y la muerte tras ser atacado a balazos

Colima: 2 sujetos arrojan explosivo dentro de un restaurante y lesionan a una persona

Ofrecen 500 mil pesos de recompensa para dar con paradero de activistas desaparecidos entre Colima y Michoacán

DRV